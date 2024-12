Ak vám na mobile svieti malá oranžová bodka, zbystrite: Takýto je dôvod a možno vás prekvapí

Ak vlastníte iPhone, možno vám už v hornej časti jeho obrazovky vyskočila oranžová bodka. Ak ste si lámali hlavu, čo to vlastne znamená, vysvetlenie je jednoduché. Mali by ste vedieť, v ktorých prípadoch to vôbec nevadí.

Tiktoker s prezývkou „mrjamienyland“ zverejnil video, v ktorom upozornil majiteľov iPhonov na malú oranžovú bodku, ktorá sa môže objaviť na ich obrazovkách, všimol si portál LADbible.

Čo to teda znamená?

Vysvetlil, že táto oranžová bodka je symbolom zapnutého mikrofónu. A ak práve s nikým netelefonujete, alebo ho nevyužívate iným spôsobom, napríklad nemáte spustené aplikácie, ktoré ho môžu používať, zbystrite.

Urobte tieto dve veci

„Ak nemáte spustené žiadne aplikácie a oranžovú bodku na obrazovke máte stále, potom niekto váš telefón odpočúva,“ spomenul tiktoker, ktorého na sociálnej sieti sleduje cez 2 milióny ľudí. Pridal aj jednu dobrú radu, a to v takomto prípade okamžite vypnúť telefón a vyhľadať pomoc.

Viacerí v komentároch priznali, že túto oranžovú bodku už na svojom smartfóne naozaj mali, takže ak sa vám to deje tiež, nie ste v tom sami.

K tejto téme sa vyjadrila aj Apple podpora, ktorá potvrdila, že oranžový indikátor skutočne symbolizuje zapnutý mikrofón. No nemusíte si pod tým hneď nutne predstaviť najhorší scenár, ak túto bodku uvidíte na obrazovke svojho smartfónu, skúste si najprv skontrolovať, aké aplikácie vám v ňom bežia a povypínať ich.

Vedeli ste, čo znamená „i“ v slove iPhone?

A priblížili sme vám aj ďalšiu záhadu zo sveta „ajfonov“. So slovom iPhone sa tak stretávame aj v bežnej konverzácii, no len málokto sa doteraz zamýšľal nad tým, čo vlastne to „i“ na začiatku slova znamená.

Ak sa nad tým niekto zamyslel, doteraz najčastejšie vysvetlenie „íčka“ smerovalo k slovu Intelligent (inteligentný), čo je dokonca čiastočná pravda. Aj keď o tom množstvo ľudí pravdepodobne nevedelo, Steve Jobs vysvetlil celý význam písmena „i“ ešte v roku 1998. Prečo celý? Pretože „i“ v pravom význame symbolizuje až 5 slov, teda internet, individual, instruct, inform and inspire, teda internet, individuálny, poučiť, informovať a inšpirovať.