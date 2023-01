Vedeli ste, čo znamemá „i“ v slove iPhone? Má to viac významov, vysvetlenie vás možno prekvapí

Telefóny od značky Apple sú vo svete veľmi populárne a každý pozná minimálne jedného človeka, ktorý jeden taký s „jabĺčkom“ vlastní. So slovom iPhone sa tak stretávame aj v bežnej konverzácii, no len málokto sa doteraz zamýšľal nad tým, čo vlastne to „i“ na začiatku slova znamená.

Celková svetová populácia prekročila nedávno hranicu 8 miliárd ľudí, pričom až 1,2 miliardy z toho vlastní telefón od značky Apple, teda iPhone. Len zlomok používateľov sa však reálne zamyslel nad tým, čo v skutočnosti značí písmeno „i“ na zadnej strane mobilných telefónov od Apple, píše Readers Digest.

Samozrejme, okrem iPhone poznáme aj ostatné produkty z firmy, ktorú založili Steve Jobs, Steven Wozniak a Ronald Wayne. K dispozícii je stolový počítač iMac, tablet iPad či prehrávač iPod. Každopádne, pre všetky výrobky od Apple, ktoré majú na začiatku názvu spomínané „i“ platí, že tam nie je len tak zo srandy.

Významov má byť až 5

Ak sa nad tým niekto zamyslel, doteraz najčastejšie vysvetlenie „íčka“ smerovalo k slovu Intelligent (inteligentný), čo je dokonca čiastočná pravda. Aj keď o tom množstvo ľudí pravdepodobne nevedelo, Steve Jobs vysvetlil celý význam písmena „i“ ešte v roku 1998. Prečo celý? Pretože „i“ v pravom význame symbolizuje až 5 slov, teda internet, individual, instruct, inform and inspire, teda internet, individuálny, poučiť, informovať a inšpirovať.

Jobs však dodal, že uvádzané „i“ v podstate nemá žiaden zakotvený oficiálny význam a aj keď sa spája s piatimi vyššie uvedenými slovami, každý si z toho môže vybrať niečo svoje, napríklad aj intelligent. S vysvetlením päťslovného významu však nie sú podľa RD viacerí priaznivci spokojní, pretože niektoré produkty s „i“ v názve dokonca nedisponovali ani internetom, napríklad iPod.

Napokon má ísť o subjektívny pohľad

V závere sa teda dozvedáme, že „i“ pri produktoch od Apple nemá konkrétny právoplatný význam, no najčastejšie by sa malo viazať práve na päť slov začínajúcich rovnakým písmenom, o ktorých hovoril aj Steve Jobs.