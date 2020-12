Ak ste nemali ako splatiť dlh, stali ste sa otrokom. Banky sa za tisícročia zmenili na nepoznanie

Ak by ste sa opýtali bežného človeka na ulici, kedy vlastne vznikli banky, je možné, že by tipoval možno niekoľko stáročí dozadu. V skutočnosti, ak by sme chceli nájsť počiatky bankovníctva, museli by sme ísť poriadne do minulosti. Banky sa v priebehu času síce menili, no ich podstata ostala rovnaká až do súčasnosti. Menia sa ale aj teraz.

Vývoj bankovníctva a prvé banky

Bankovníctvo je staré takmer rovnako ako samotná spoločnosť. Ako všetci tušíme, na jej začiatkoch neexistovali peniaze a vykonával sa tzv. barter, čiže výmena tovaru za tovar. Neskôr sa ako platidlo začali používať rôzne komodity, napríklad obilie, kožušiny a podobne. K týmto tovarom neskôr pribudli aj drahé kovy a tým sa začala aj písať história bankovníctva čo je približne 10-tisíc rokov pred Kristom.

Banky ako ich poznáme my ešte síce neexistovali dlhšiu dobu, no neskôr začalo vznikať niečo podobné. V gréckych mestských štátoch začali obchodníci požičiavali peniaze (samozrejme s úrokom) a tiež slúžili ako zmenáreň. Ak niekto nemal peniaze alebo majetok na splatenie svojich dlhov, mohol sa stať dokonca aj otrokom obchodníka. Ten ho mohol predať, aby splatil svoj dlh alebo si dlh musel u neho odpracovať.

V stredoveku sa zaviedli zmenky, ktoré v podstate poznáme aj dnes. Tie sa potom pretransformovali na používanie papierových peňazí, ktoré sú dodnes nositeľom hodnôt.

Prvé skutočné banky

Stredovek však priniesol aj prvé obchodné spoločnosti, továrenské či napokon aj obchodné burzy a v 17. storočí vznikajú v Anglicku banky úverového typu. Následne sa s bankovými domami akoby roztrhlo vrece a v 19. storočí už začínajú vznikať banky veľmi podobné dnešným. Samozrejme, bez internet bankingu, kreditných kariet, bankomatov.

Boli to vážené inštitúcie nachádzajúce sa vo veľkých budovách. Klienti, takisto vážené osoby si tu chodili ukladať či vyberať peniaze. Nebolo to teda nič pre normálnych a bežných ľudí.

Aj na území Slovenska začali vznikať banky. Prvou bankou na našom území bola Bratislavská sporiteľňa v roku 1841 a už o niekoľko rokov vznikli banky aj v iných mestách.

Súčasné banky na Slovensku

Aj dnešné banky sú v podstate pokračovateľkami tých prvých, ktoré vznikali v dávnej minulosti. Samozrejme, prešli veľký kus cesty, zmien a transformácií. Aj dnes, aj keď sa nám to možno nezdá, tak banky sa menia a to pred našimi očami.

Mnohí banky považujeme za vážené inštitúcie a bankára si predstavujeme ako človeka v uhladenom obleku, ktorý v rámci firemnej kultúry bude vykať aj 5-ročnému dieťaťu. Keď to vidíme, ani nemáme chuť ísť do takej banky v tričku či v teniskách. Aj keď v minulosti mohlo byť formálne oblečenie zaujímavé, dnes je už situácia iná a našťastie sa tomu začínajú prispôsobovať aj samotné banky.

Banky si prešli svojím vývojom až do štádia, kedy sa chcú čo najviac priblížiť k samotným ľuďom. Aj preto vznikol trend online bánk. Dnes už nemusíte ísť do kamennej banky, všetko zvládnete online v pohodlí domova. Priekopníkom v tomto je jednoznačne 365.bank. Tá sa nebojí ísť do nových inovatívnych spôsobov a to nielen na poli produktov, ale aj v prístupe ku klientom.

Nepotrebujú a ani sa nechcú na nikoho a na nič hrať. Dávajú zbohom skostnatenému systému klasických bánk, ktorého symbolom bola “škrobovitosť”. 365.bank sa snaží byť nielen užívateľsky prístupná ale byť s vami aj skutočným priateľom, napríklad cez telefón. Keď s ňou voláte, tak na druhej strane je taký človek ako vy. Nemá na sebe žiadne strojené obleky či vyleštené topánky, ale pokojne to môže mať tričko a tenisky. Tak ako vy.

Pri telefonáte si spolu tykáte (ak s tým súhlasíte) čím vzniká úplne nový vzťah medzi bankou a klientom. Ten je úprimnejší a dôvernejší. Všetky informácie tak dostanete príjemným štýlom bez zbytočného strojeného jazyka a nudných formalít.

Budete cítiť, že v 365.bank pracujú bežní ľudia, ktorí nie sú nijako strojení. Sú normálni, tak ako ich klienti. Bavia sa tiež normálnym jazykom, na rovinu, zrozumiteľne. Chápu, že ich klient nie je človek, ktorý vníma banku ako niečo nezvyčajné. Chápu, že banku potrebuje, banka potrebuje jeho a majú spolu normálny vzťah.

Kedysi bola návšteva banky a vybavovanie vecí zložitým a náročným úkonom, na ktorý ste si museli pripraviť veľké množstvo času a energie. Dnes, keď využijete banku s otvoreným prístupom a s ktorou máte takmer kamarátsky vzťah, je to úplne niečo iné a navyše z toho máte aj dobrý pocit.

Jednoducho, 365.bank nie je bankou z minulého tisícročia, na akú je možno ešte niekto zvyknutí, ale bankou 21. storočia pre ľudí, ktorí v ňom aj naozaj žijú.

