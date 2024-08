Ak si odkladáte peniaze na dôchodok, zbystrite pozornosť. Druhý pilier by sa mal výrazne okresať, toto hovorí odborník

Pri vzniku druhého piliera sme doň prispievali výškou deväť percent zo svojho platu, momentálne sú to už iba štyri percentá. Ako upozornil portál TVNoviny, ministerstvo pritom plánuje, že ho opäť zníži.

Od januára by sme si mali miesto štyroch percent na dôchodok sporiť iba tromi percentami mesačne z platu. Okrem toho by sa však zvýšili nároky na dôchodky a o niekoľko rokov by sme čelili rovnakému problému. Podľa informácií portálu by ministerstvo financií použilo peniaze na pomoc a ozdravenie verejných financií. Samotné ministerstvo ešte úpravy v druhom pilieri nekomentovalo.

Prídeme o dôchodky?

Vo svojom vyjadrení však uviedlo, že návrh konsolidačného balíka ešte nie schválený na úrovni koalície a stane sa tak najbližšie týždne. Bývalý minister práce Jozef Mihál povedal, že to značí postupný zánik druhého piliera. S jeho otvorením by mohol štát získať miliardy eur do rozpočtu.

Ako napísal Mihál na svojej stránke, budúce dôchodky sú výrazne ohrozené. „Aký dopad na výšku vašich úspor majú zmeny, ktoré už urobila a ďalej plánuje urobiť vládna koalícia v druhom pilieri? Z prostredia ministerstva financií unikla informácia, podľa ktorej vládna koalícia uvažuje o ďalšom znížení príspevkov do druhého dôchodkového piliera na 3 % vymeriavacieho základu sporiteľa.“

Podľa tabuľky, ktorú k príspevku zverejnil, si môže každý pozrieť, koľko ho bude stáť zníženie príspevku do druhého piliera za rok 2024 a tiež za roky 2025 až 2027, pokiaľ sa príspevok skutočne okreše.