Ak sa vám na dovolenke niečo stane, možno vám nikto nepomôže: Obľúbená destinácia bojuje s akútnym problémom

Človek by si mal na svoje zdravie dávať pozor bez ohľadu na to, kde sa nachádza. Teraz je však dvihnutý varovný prst nad obľúbenou destináciou, ktorá trpí veľkým nedostatkom záchranárov, lekárov i sanitiek, spomína Politico.

Grécko patrí k najobľúbenejším dovolenkovým destináciám pre ľudí z celého sveta. Má krásnu architektúru, históriu, pláže aj prírodu, ktorá je vizitkou pevninskej aj ostrovnej časti tejto krajiny. Čo však Gréci nemajú, je šťastie na leto 2023.

Žena čakala na sanitku 5 hodín

Najprv niekoľko ostrovov zachvátili ničivé požiare, teraz musia na viacerých miestach riešiť problém s nedostatkom lekárov, techniky i zdravotníkov. Téma bola na stole dlhšie, no všetko sa dalo do pohybu najmä po tom, čo zomrela mladá tehotná žena aj s jej nenarodeným dieťaťom. Na sanitku na predmestí Atén čakala 5 hodín a na stredisko volala asi 20-krát.

Príkladom je aj ostrov Kos. Aj keď má približne 40-tisíc stálych obyvateľov, počas leta tam príde aj milión dovolenkárov. A na celom tomto území operuje len jedna sanitka. Aj keď miestne záchranárske strediská dostali tri nové vozy, nie je tam dostatok personálu na ich obsluhu.

Táto nepríjemná situácia sa deje na viacerých ostrovoch, no zároveň nezaostávajú ani už spomínané Atény. Tam je k dispozícii 50 sanitiek, pričom by potrebovali až 85, respektíve 90. Tamojšia vláda dala verejnosti prísľub, že zdravotníctvo a jeho stavy budú hlavnou prioritou. Zatiaľ sa snažili poslať zdravotníkov do letovísk a vyhľadávaných destinácií, no väčšina odmietala, pretože tieto miesta sú veľmi drahé na život hlavne kvôli turistom.