Ak sa chystáte na hory, toto vám môže zachrániť život. Horská záchranná služba prichádza s užitočnou novinkou

Predpovede počasia, výstrahy, no najmä prevencia. Na to má slúžiť nová aplikácia Horskej záchrannej služby, ktorú rozšírili o lavínový modul. Stačí jedno kliknutie na to, aby ste predišli nepríjemnostiam, zraneniam, alebo niečomu horšiemu.

Jednoduchšia pomoc

„S aplikáciou HZS si privoláš pomoc jedným tlačidlom, zdieľaš svoju polohu so záchranármi, máš prehľad o výstrahách na horách,“ informovali horskí záchranári na portáli Laviny.

V prípade núdze je teda aplikácia spoločníkom na nezaplatenie. „Po novom dokážu informáciu posunúť priamo záchranárom na mieste, priamo do ich mobilného telefónu. Do dneška táto informácia, ktorú nám prenášal pacient, zostávala na operačnom stredisku. Ďalej sa posúvala iba vysielačkou,“ uviedol pre RTVS autor aplikácie Filip Maleňák.

Ako uvádza portál Laviny, záchranár dostane informáciu o vzdialenosti, smere aj počte ohrozených osôb do svojho mobilu. Do dnešného dňa takúto možnosť využilo 600 ľudí. Tento spôsob privolania pomoci nefunguje iba na Slovensku, ale aj v Česku, Maďarsku a Rakúsku.

Nepreceňovať sily a nepodceňovať lavínu

Spolu so stúpajúcou návštevnosťou našich hôr stúpa aj počet zásahov záchranárov, a to aj v tých náročnejších terénoch. Horská služba preto apeluje na opatrnosť a prevenciu, čomu má pomôcť aj aplikácia.

Dôležité ale je mať po boku spoľahlivého človeka a výstroj vhodnú do lavínového terénu, teda lavínový prístroj, sondu a lopatku.

„Šanca zasypaného každou minútou klesá neskutočne. To znamená, kým prídeme na miesto nešťastia, nám to môže trvať aj hodiny a vtedy už, žiaľbohu, môže byť neskoro,“ povedal záchranár HZS Vysoké Tatry Igor Trgiňa.

Čerstvé informácie na nezaplatenie

Ročne je evidovaných až 400 lavín naprieč našimi horami, preto je pre ľudí praktické mať najčerstvejšie informácie. V aplikácii je možné získať aj prehľad o aktuálnych podmienkach v horách. Ukazuje výstrahy a najmä, má slúžiť ako prevencia.

Ľudia si v telefóne nájdu aktuálnu lavínovú situáciu, číslo, lavínové problémy a aj text od HZS. „V minulosti to bol teletext, vyhlasovalo sa to v rozhlase, v rádiu. Správy sa vydávali napríklad raz za týždeň, teraz sa správy vydávajú každý deň,“ vysvetlil riaditeľ HZS Marek Biskupič.