Ak nepočul smiech, myslel si, že umrie: Srdcervúce odkazy do neba napísali Perrymu aj seriálová Rachel, Ross a Phoebe

Smrť herca Matthewa Perryho zasiahla milióny ľudí po celom svete. Najviac ale jeho hereckých kolegov, s ktorými si vybudoval silné puto počas desiatich rokov nakrúcania kultového sitkomu Priatelia (Friends). Priateľstvo pretrvávalo do jeho posledných dní a je pochopiteľné, že pätica hercov odchod Perryho znáša veľmi ťažko.

Fanúšikovia Priateľov čakali niekoľko dní, kedy sa Perryho hereckí kolegovia prostredníctvom sociálnych sietí vyjadria k jeho úmrtiu. Ten čas nastal len teraz. Po tom, ako fotografiu so spomienkami zverejnila najskôr Courteney Cox (Monica) a Matt Le Blanc (Joey), sa k nim včera vo večerných hodinách pridali aj zvyšní traja herci. Čo Chandlerovi do neba odkazujú Jennifer Aniston (Rachel), David Schwimmer (Ross) a Lisa Kudrow (Phoebe)?

Komik, ktorý vedel, kedy má udrieť

„Matty, ďakujem za neuveriteľných desať rokov smiechu a tvorivosti,“ začal svoj príspevok na instagrame seriálový Ross. Ten vyzdvihol najmä Perryho herecký a komediálny talent, ktorý dokázal použiť vždy v ten správny moment.

„A mal si srdce. Bol si štedrý a podelil si sa oň s nami, aby sme zo šiestich neznámych ľudí mohli vytvoriť rodinu. Táto fotka zachytáva jeden z mojich najobľúbenejších momentov s tebou. Teraz sa pri pohľade na ňu usmievam a plačem zároveň. Predstavujem si ťa tam niekde hore v tomto istom bielom obleku, s rukami vo vreckách, ako sa obzeráš okolo,“ napísal Schwimmer.

Jeho správy si navždy uschová

V špeciálnom príspevku sa s ním rozlúčila aj seriálová Rachel, teda herečka Jennifer Aniston. Tá sa vyznala, že dať Mattymu zbohom, bolo niečo, čo nikdy predtým nezažila. „V určitom momente svojho života všetci zažijeme stratu. Keď ste v tomto smútku, môžete cítiť chvíle radosti a vďačnosti za to, že ste niekoho tak veľmi milovali,“ napísala.

Aj Aniston spomína, ako Perry veľmi rád všetkých navôkol rozosmieval, od čoho podľa nej závisel jeho život. „Ako sám povedal, ak nepočul smiech, myslel si, že umrie,“ uviedla Aniston a dodala, že sa mu to naozaj podarilo. „Všetkých nás rozosmieval. A poriadne. Posledné týždne si prechádzam všetky naše správy. Smejem sa a plačem a potom sa zase smejem. Nechám si ich navždy,“ vyznala sa.

„Matty, veľmi ťa milujem a viem, že si teraz odpočívaš v pokoji a bez akejkoľvek bolesti. Rozprávam sa s tebou každý deň a niekedy ťa takmer počujem, ako hovoríš: „Mohli by ste byť ešte bláznivejší?“ Odpočívaj, braček…“ dodala na záver.

Vďaka za to, čo ju naučil o láske

Poslednou z partie, ktorá poslala Perrymu do neba odkaz, bola predstaviteľka Phoebe. Tá si zaspomínala, ako sa celý kolotoč s Priateľmi začal. Najskôr nakrútili pilot k seriálu, ktorý sa vtedy ešte volal Friends Like Us. Televízia NBC si následne objednala celú prvú sériu a Perry navrhol, aby si zahrali poker – zabavili sa a zároveň ich to všetkých viac zblížilo.

„Ďakujem ti za to, že som sa na niečom, čo si povedal, tak veľmi smiala, až ma boleli svaly a po tvári mi stekali slzy. Každý deň. Ďakujem ti za otvorené srdce v našom šesťčlennom zväzku, ktorý si vyžadoval kompromis. A veľa „rozprávania“.

Ďakujem ti za to, že si sa objavil v práci, aj keď ti nebolo dobre a aj tak si bol úplne skvelý. Ďakujem za najlepších 10 rokov, ktoré mohol človek zažiť. Ďakujem, že si mi veril. Ďakujem ti za všetko, čo som sa vďaka tebe mohla naučiť o milosti a láske. Ďakujem za čas, ktorý som s tebou mohla byť, Matthew,“ napísala seriálová Phoebe.

S Perrym sa tak oficiálne rozlúčili už všetci piati Priatelia. Chandler, odpočívaj v pokoji.