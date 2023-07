Ak nechcete na dovolenke riskovať problémy, týmto potravinám sa radšej vyhnite, odporúča hlavný hygienik Ján Mikas

Hygienici dovolenkárom v zahraničí odporúčajú konzumovať len dôkladne tepelne spracované jedlo. Ovocie a zelenina musia byť umyté balenou pitnou vodou alebo ošúpané. Na dovolenke sa treba vyhýbať majonézam, vajíčkam, studeným misám a chladeným nápojom s kockami ľadu, pretože tie môže byť vyrobené z kontaminovanej vody, informuje SITA.

Pozor aj na zmrzlinu

Mlieko a mliečne výrobky by sa mali jesť iba tepelne upravené, inak hrozí riziko nákazy kliešťovou encefalitídou. Dovolenkári by mali tiež zvážiť, či je v danej destinácii bezpečné konzumovať zmrzlinu. Kvalitná zmrzlina by mala mať príjemnú vôňu aj chuť, charakteristickú po použitých surovinách. Farba musí svojou intenzitou zodpovedať použitým surovinám, konzistencia má byť hladká, bez kryštálikov ľadu a hrudiek, s výnimkou prísad použitých na ochutenie, ako je napríklad ovocie či orechy.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas tiež odporúča navštíviť pred cestou ošetrujúceho lekára. „Rovnako tak urobte v prípade, že cestujete do krajín s nízkym hygienickým štandardom, najmä do trópov a subtrópov,“ radí. Do niektorých krajín sa vyžadujú povinné očkovania, inde sú odporúčané. Potrebné očkovania zabezpečujú najmä oddelenia pre cudzokrajné choroby pri fakultných nemocniciach v Bratislave, Martine, Banskej Bystrici a v Košiciach.

Pred cestou je vhodné skontrolovať si odporúčania pre návštevníkov daného štátu, či už na oficiálnej webovej stránke určenej pre návštevníkov krajiny, alebo na webovom sídle Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, kde možno zároveň získať ďalšie užitočné tipy na ochranu zdravia v lokálnych podmienkach.