Ak máte tento typ sporenia, zbystrite: Banky ho rušia, množstvo Slovákov čaká zmena

Banky nové nevydávajú už roky a pred časom ohlásili, že zaniknú. Majitelia vkladných knižiek sú v týchto dňoch informovaní o vypovedaní zmluvy, informujú Správy RTVS.

Kedysi sa úspory na vkladných knižkách zhodnocovali aj 16 percentným úrokom, no v posledných rokoch boli už takmer nulové. Vkladné knižky slúžia prakticky len ako úschovňa peňazí. „Na vkladných knižkách evidujeme v rámci celého Slovenska 800 miliónov eur,“ spomenul pre RTVS výkonný riaditeľ Finančného kompasu Matej Dobiš.

Podľa investičného analytika FinGO.sk Františka Burdu si klienti môžu peniaze presunúť na klasické sporenia, ktoré sú k bežnému účtu. „Môžu si tiež otvoriť terminované vklady alebo peniaze zainvestovať do podielových fondov, ETF fondov nakúpiť zlato či niektorí aj kryptomeny,“ povedal.

Premyslite si, čo spravíte s úsporami

Odborníci na financie tiež radia, že si treba dobre premyslieť, čo s úsporami urobíte. Treba zvážiť, či chcete mať peniaze k dispozícii kedykoľvek, alebo ich necháte zarábať. Ak necháte úspory na sporiacom účte alebo podúčte k bežnému účtu, ich zhodnotenie zostáva takmer nulové. Lepšou alternatívou sú napríklad terminované vklady, pri ktorých sa výnosnosť oproti minulosti strojnásobila.

Oplatí sa aj investovať, avšak iba z dlhodobého hľadiska. „Predovšetkým do dlhopisových alebo zmiešaných podielových a ETF fondov. Ak chcem investovať predovšetkým na dôchodok, mal by som sa rozhodne snažiť čo najviac akciovo, teda do akciových podielových fondov alebo ETF fondov,“ povedal pre RTVS finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.