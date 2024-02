Ak ich máte doma, choďte ich okamžite vrátiť: Lacný reťazec sťahuje z predaja tri nebezpečné detské hračky

V súčasnej dobe je pochopiteľné, že spotrebitelia vyhľadávajú lacnejší sortiment, a to ako v potravinovej, tak aj v nepotravinovej sfére. Niekedy však lacné neznamená kvalitné. Populárny lacný reťazec TEDi sťahuje 3 detské hračky, ktoré môžu byť nebezpečné.

Ako informuje TEDi na svojich stránkach, v prípade, že ste zakúpili niektorú z týchto hračiek, môžete ich vrátiť do predajne a vrátia vám peniaze. „Napriek početným skúškam prostredníctvom nášho oddelenia manažmentu kvality a externých skúšobných inštitútov sa môže stať, že sa do predaja dostanú výrobky, ktoré nezodpovedajú našim prísnym požiadavkám na kvalitu. Môže sa vyskytnúť aj prípad, že sa výrobok počas prepravy poškodí a že tovar, ktorého sa to týka, na krátky čas vyradíme z programu,“ informuje predajca.

Z predaja sťahujú hračky

V prvom prípade ide o masážnu neónovú loptičku. „Skúšky výrobkov preukázali zvýšené hodnoty DIBP /diisobutylftalát/. Táto látka môže byť zdraviu škodlivá, a preto sa tento výrobok neodporúča používať. Výrobok bol v našich pobočkách v predaji od 08. 09. 2023 do 15. 02. 2024.“

Ďalej reťazec sťahuje gumené húsenice. „Skúšky výrobkov preukázali výskyt malých častí. Malé časti môžu byť nebezpečné pre zdravie z dôvodu rizika udusenia, a preto sa tento výrobok neodporúča používať. Výrobok bol v našich pobočkách v predaji od 23. 11. 2023 do 08. 02. 2024.“

Ako posledný sťahuje TEDi z predaja balenie 3 kusov loptičiek. „Skúšky výrobkov preukázali zvýšené hodnoty primárnych aromatických amínov (2,4-diaminotoluén). Táto látka môže byť zdraviu škodlivá, a preto sa tento výrobok neodporúča používať. Výrobok bol v našich pobočkách v predaji od 13. 03. 2023 do 05. 02. 2024.“