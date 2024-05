Ak chcete odísť do predčasného dôchodku, urobte tak čím skôr. Od tohto dátumu sa všetko skomplikuje, dôležitá bude konkrétna suma

Ľudia, ktorí plánujú odísť do predčasného dôchodku, to budú mať už čoskoro oveľa ťažšie. Porastie totiž minimálna výška predčasného dôchodku, ktorú musí žiadateľ dosahovať.

Dôvodom tejto zmeny je nárast životného minima, podľa ktorého sa počíta minimálna suma na získanie predčasnej penzie. Ak preto zvažujete odchod do predčasného dôchodku, podajte si žiadosť do konca júna. Už od júla sa zvýši suma, ktorú musí dôchodca poberať. Ako informuje portál Finsider, jednou z podmienok odchodu do predčasného dôchodku je, že výška budúceho dôchodku presiahne 1,6-násobok sumy životného minima.

Zvyšuje sa životné minimum

Životné minimum však od začiatku júla tohto roka stúpne z 268,88 eura na 273,99 eura mesačne. Minimálna výška predčasnej penzie tak bude od júla vo výške 438,40 eura mesačne. Ak teda uvažujete nad skorším odchodom do dôchodku a spĺňate podmienky, určite pre vás bude výhodnejšie žiadosť poslať v júni, kedy platí nižšia hranica predčasnej penzie.

Žiadosť si podajte ešte v júni

„Tie boli súčasťou dôchodkovej reformy bývalej vládnej koalície. Veľké výpadky ľudí hlásili napríklad dopravné firmy či pekári. Po novom sa do predčasnej penzie odchádza dva roky pred dôchodkovým vekom a po 15 odpracovaných rokoch, alebo po 40 rokoch platenia dôchodkového poistenia. Práve druhú možnosť začali ľudia hromadne využívať. Kým ešte napríklad začiatkom tohto roka poberalo predčasný dôchodok 16 667 ľudí, v marci ich už bolo takmer 30-tisíc,“ informuje portál.

Podmienky boli sprísnené

Ministerstvo práce od 15. mája tohto roka sprísnilo nárok na predčasnú penziu, na ktorú mali ľudia nárok po 40 odpracovaných rokoch. Teraz sa bude počet rokov zvyšovať podľa strednej dĺžky života, rovnako ako pri starobnom dôchodku. „Dôchodkový vek sa zatiaľ zvyšuje o dva mesiace ročne. Ľudia si potrebný počet odpracovaných rokov vypočítajú tak, že od svojho dôchodkového veku odpočítajú číslo 23. Do svojho dôchodkového veku v tomto prípade nemôžu započítať výchovu dieťaťa. Výsledok potom bude určovať potrebné obdobie platenia dôchodkového poistenia na získanie predčasného dôchodku.“

Momentálne dôchodkový vek určuje tabuľka, ktorá však počíta s ľuďmi narodenými v roku 1966 a skôr. Mladší sa môžu pripraviť na to, že ich dôchodkový vek sa bude určovať podľa vzorca, ktorý bude stúpať asi o dva mesiace za rok.