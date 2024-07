Ak čakáte návštevu, vyvarujte sa týmto chybám. Neuveríte, ktoré veci si hostia vo vašej domácnosti všimnú ako prvé

Poznáte to, či už ide o ohlásenú alebo neohlásenú návštevu, vždy sa snažíte odprezentovať svoju domácnosť čo najlepšie a zanechať vo vašich hosťoch dobrý dojem.

Ako píše portál HUFFPOST, možno ste niekto, kto sa snaží, aby bol každý kút jeho domácnosti bezchybný. Preto keď čakáte návštevu, nedokážete si pomôcť a snažíte sa na váš domov dívať ich očami a všimnúť si každú maličkosť, ktorá by mohla pokaziť celkový dojem. Prezradíme vám, na čo by ste nemali zabudnúť, keďže si to vaši hostia všimnú ako prvé.

Správna teplota

Poriadok hádam spomínať nemusíme. Najčistejšie by, samozrejme, mali byť miestnosti, kde budú vaši hostia sedieť a tiež kúpeľňa, keďže je pravdepodobné, že ju počas návštevy použijú.

Čo by ste však určite mali zvážiť, je teplota, ktorú doma máte. Či už zvyknete kúriť, alebo neustále vetrať, uistite sa, že pritom nemyslíte len na seba. Určite sa vám nebude páčiť pohľad na vašich hostí, ktorí sa potia, alebo naopak, majú na sebe hneď niekoľko vrstiev a necítia sa príjemne. V tomto prípade tiež určite pomôže aj vhodné občerstvenie ako studená limonáda, alebo teplý čaj.

Vôňa

Podľa odborníčky na upratovanie Becky Rapinchukovej, ktorá stojí za iniciatívou Clean Mama, vôňa vášho domova víta hostí hneď pri vstupe. A vy chcete, aby bol tento prvý dojem viac než dobrý.

„Nie vždy rozoznávame vôňu vlastného domova, preto je dôležité otvoriť okno, zapnúť difuzér alebo zapáliť sviečku, ak chcete zápach zakryť,“ povedala odborníčka pre HuffPost. „Ak je vo vašom dome cítiť zápach domácich zvierat, vymeňte podstielky, vyperte posteľnú bielizeň pre domáce zvieratá a rýchlo povysávajte,“ dodala.

Rastliny