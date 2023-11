„Ak by tam mal aj šteniatka, tak je všetkých do toho p*d.“ Pellegrini sa ospravedlnil za slová svojej hovorkyne

Predseda parlamentu a strany Hlas Peter Pellegrini sa na sociálnej sieti ospravedlnil za reakciu svojej hovorkyne, ktorá na otázku redaktorky denníka SME ohľadom Pellegriniho bytu v poslaneckej ubytovni, reagovala podľa neho nevhodne.

Je nás do toho prd

„Čo vás do toho, na aký účel mu to je? Keby tam aj teraz mal štyri šteniatka zavreté, tak všetkých je nás do toho prd,“ povedala do telefónu hovorkyňa Hlasu aj Národnej rady Patrícia Medveď Macíková redaktorke SME.

Pellegrini vlastní totiž byt neďaleko, a tak novinárku zaujímal dôvod. Šéf parlamentu má naň nárok, keďže má trvalý pobyt mimo bratislavského kraja a je tiež predsedom parlamentu.

Prekvapivá, ale bola odpoveď hovorkyne na otázku využívania bytu. To, že reakcie bola neprimeraná, uznáva aj sám Pellegrini, ktorý Medveď Macíkovú označuje za temperamentnú a ženu, ktorej v súkromí občas „uletí“ jazyk. Tvrdí, že takéto slová nepatria do médií.

Ospravedlňuje sa za jej slová a ubezpečuje, že takto už komunikovať s médiami nebudú.