Aj vy ste neustálou obeťou komárov? „Sladkou krvou“ to nie je, vedci identifikovali, čo to spôsobuje

Poznáte to možno aj vy. Cez leto alebo cez teplú jeseň sa vyberiete von, či už do prírody alebo iba na terasu do mesta a okamžite sa o vás začnú zaujímať. Nie však ľudskí nápadníci, ale dotieravé komáre. Následne odchádzate s niekoľkými utŕženými štípancami, pričom váš známy, ktorý sa nachádzal hneď vedľa vás, vyviazne bez štípanca. Prečo je to tak?

To, čo sa presne v takejto situácii udeje, je stále predmetom diskusií. Hovorí sa, že dôvodom môže byť „sladká krv“, ale aj krvná skupina, genetická výbava alebo pot, uvádza IFLScience.

Reagujú na pachy

Nový výskum publikovaný v časopise Cell naznačuje, že dôvodom je kyslé prostredie produkované pokožkou. Kým sa pre nás pachy pokožky spájajú najmä s oblasťami, kde sa rozkladá pot a produkuje sa tak smrad, ako je podpazušie či iné záhyby na tele, pokožka produkuje aj menej zreteľné pachy, aspoň čo sa ľudí týka.

Tie však dokážu byť atraktantom práve pre komáre. Aby to vedci dokázali, zozbierali vzorky pachu ľudskej kože. Vybrali skupinu ľudí, ktorých neustále štípu komáre a nasadili im na predlaktia nylónové návleky. To urobili aj s druhou skupinou ľudí, ktorých komáre takmer nikdy neštípu. Následne zachytené pachy analyzovali.

Špecifické kyseliny na pokožke

Na základe svojho výskumu tvrdia, že príťažlivosť človeka pre komáre bola spojená s množstvom karboxylových kyselín, čo je skupina organických kyselín produkovaných pokožkou. Toto zistenie súvisí aj s iným výskumom na myšiach, kde vedci zistili nárast týchto kyselín, keď bola myš infikovaná parazitom malárie, čím sa zvyšovala atraktívnosť pre komáre.

Podľa vedcov, ľudia, ktorých komáre štípali najviac, produkovali výrazne vyššie hladiny troch karboxylových kyselín, menovite kyselín pentadekanovej, heptadekanovej a nonadekánovej. Zachytili tiež ďalších nešpecifikovaných 10 zlúčenín v rovnakej chemickej triede.

„Špecifická zmes týchto a iných karboxylových kyselín sa medzi subjektmi líšila. Preto môže existovať viac ako jeden spôsob kombinácie, ktorá je pre komáre mimoriadne atraktívna,“ napísali autori v štúdii.

Na druhej strane vedci nenašli žiadny vzor pachov v skupine ľudí, ktorí boli pre komáre neatraktívni. To by naznačovalo, že človek môže vylučovať látky, ktoré komáre lákajú, ale zdá sa, že nedokáže produkovať pachy, ktoré by ich odpudzovali.

Boj proti chorobám

Vedci však nedokážu určiť množstvo karboxylových kyselín ako kauzálneho faktoru príťažlivosti pre komáre. Museli by odstrániť kyseliny z pokožky, a to zatiaľ nie je možné.

Napriek tomu je výskum významný v tom, že ak dokážeme identifikovať atraktanty pre komáre, môžeme lepšie bojovať s ich obmedzovaním.

„Zistenie, čo komáre láka, je prvým krokom v nájdení spôsobu, ako pomôcť predchádzať uštipnutiam a obmedziť tak šírenie nebezpečných chorôb,“ uzatvárajú autori štúdie.