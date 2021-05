Aj vy riešite partnerské problémy „tichou domácnosťou“? Vedci prezradili, či to naozaj funguje

Dôležité však je, ako ich dokážeme vyriešiť. Kým niektorí problémy riešia okamžite, iní sa uchyľujú k metóde, ktorú všetci poznáme ako „tichá domácnosť“. Je však toto riešenie naozaj efektívne?

Môže vám mlčanie pomôcť?

Či už partner zas nevyniesol odpadky alebo kamarátka povedala naozaj urážlivý komentár na vašu osobu, priama konfrontácia nie je jednoduchá. Aby sme neriskovali vyhrotený konflikt, neraz sa uchyľujeme k tzv. tichej domácnosti, kedy s tou druhou osobou jednoducho nekomunikujeme, píše portál Live Science. Je však mlčanie v takýchto prípadoch naozaj účinné?

Odpoveď závisí od toho, čo chcete dosiahnuť. Ak chcete, aby si napríklad partner uvedomil, že vám ublížil, áno, zrejme tichá domácnosť naozaj pomôže. Takýmto spôsobom však nedosiahnete žiadnu zmenu smerom k lepšiemu, vyjadril sa pre portál Paul Schrodt, odborník na komunikáciu a konflikty. Získate si síce pozornosť druhej osoby, mlčaním a neriešením konfliktu sa však len stupňuje frustrácia a nespokojnosť na oboch stranách. Človek vidí, že mlčíte, no je pravdepodobné, že nevie, čo je konkrétna príčina vášho správania, nečíta vám totiž myšlienky.

Komunikujte, no s chladnou hlavou

Aj keď sa partnerovi podarí zistiť, čo vám ublížilo, mlčanie nerieši problémy, ktoré ku konfliktu viedli, ba práve naopak, neraz vznikajú ďalšie a celkom zbytočne. Možno sa vám kamarátka ospravedlní a partner umyje riady sám od seba, avšak za akú cenu? Ak sa tichá domácnosť stane opakujúcim sa vzorcom, môže to uškodiť mentálnemu zdraviu oboch strán. V roku 2017 sa vedci zamerali na vzťahy rodičov a ich dospelých detí. Výsledky publikované v časopise Journal of Family Communication ukazujú, že ľudia, ktorí v rámci konfliktu odmietli komunikovať so svojimi rodičmi, mali nižšie sebavedomie ako tí, ktorí sa konfrontácie nebáli.

V roku 2009 zas štúdia publikovaná v časopise Communication Research Reports informovala, že ak partneri vo vzťahu často končia v tichej domácnosti, vzťah zrejme neberú až tak vážne a sú menej oddaní. Ak konflikt neriešite, ale mlčíte, v partnerovi to môže vyvolať negatívne emócie v takej miere, že sa rozhodne odísť.

Odborníci preto odporúčajú nemlčať a konflikt riešiť aj v prípade, ak to môže znamenať nepríjemnú konfrontáciu. Ak konflikty riešite, avšak nie nadávkami, vyhrážkami, či kričaním, posilňujete tým svoj vzťah. Dôležité je jeden druhého počúvať a pri riešení problému spolupracovať. Ak sa v danom momente zdá, že riešenie je nemožné, nekonajte s horúcou hlavou. Doprajte si chvíľku času, no otvorene partnerovi povedzte, že nechcete konať unáhlene a povedať veci, ktoré by ste neskôr mohli oľutovať.