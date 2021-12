Aj psy majú radi vianočné pesničky: Táto je podľa najnovšieho výskumu ich najobľúbenejšia

Každý z nás má svoju obľúbenú vianočnú pieseň, ktorá v nás dokáže vyvolať tú správnu sviatočnú atmosféru. Ako ale ukázal najnovší výskum, nielen ľudská populácia si užíva vianočné piesne počas najkrajších sviatkov roka. Podľa výsledkov majú svoje obľúbené vianočné hity aj najlepší priatelia ľudí. Obzvlášť jednu konkrétnu.

Veda sa občas zaoberá naozaj bizarnými výskumami a veľmi pekným príkladom takého je aj tento. Vedci sa snažili zistiť, či si psy dákym spôsobom dokážu obľúbiť nejakú vianočnú pieseň. Na prekvapenie všetkých, skutočne sa to dá a medzi psami viedol jeden konkrétny favorit, píše britský denník The Guardian.

Psy v tom majú jasno

Charitatívna organizácia Guide Dogs dotazovala rovnú tisícku majiteľov psov, aby zistila, ktorú vianočnú pieseň majú ich domáci psí miláčikovia najradšej. Zrejme nikoho neprekvapí, že víťazom sa stala svetoznáma, a aj u ľudí nemenej obľúbená, pieseň Last Christmas od skupiny Wham!. Páčila sa totiž až 10 % psov.

Druhú priečku obsadila anglická koleda Jingle Bells, ktorá sa páčila 9 % psov a Top 3 uzavrela rovnako nesmrteľná popová klasika All I Want for Christmas Is You od Mariah Carey. Tá sa páčila až 6 % psov. Čo ale tieto výsledky znamenajú?

Hudba psov upokojuje

Samozrejme, nie je to len o tom, že by si psíky do rytmov týchto piesní poslušne kývali chvostíkmi alebo nebodaj zvláštne tancovali.

Zúčastnení na prieskume totiž uviedli, že ich psom sa páčili skôr optimistickejšie skladby, ako tie tichšie a pomalšie, či inštrumentálne. Až 90 % psov má rado hudbu a tá na nich môže mať rôzne vplyvy. Zvyšuje im napríklad energiu (až 23 % psov zúčastnených na výskume) či pomáha pri zaspávaní (11 % psov). Štvrtina psích majiteľov ale uviedla, že hudba pomáha udržiavať ich miláčika v pokoji alebo v pohodlí.

„Hudba sa často využíva na upokojenie psov, keď prechádzajú určitou zmenou alebo stresom,“ uviedla hlavná autorka vedeckého výskumu, doktorka Helen Whiteside. A aj psy často počas Vianoc – rovnako ako ľudia – pociťujú stres. Práve vianočná hudba by im ho však mohla pomôcť prekonať.

Umiestnili sa aj ďalšie nesmrteľné hity

Ako prieskum ďalej ukázal, ďalšími obľúbenými vianočnými skladbami boli Driving Home for Christmas od Chrisa Rea, It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas od Michaela Bublého či A Wonderful Christmas Time od Paula McCartneyho.

Počet psov v domácnostiach vzrastal najmä počas prvej vlny koronavírusovej pandémie, kedy väčšina ľudí trávila čas doma. Aby im nebolo smutno a necítili sa osamelo, zaobstarali si psích spoločníkov. Noví psíčkari však po návrate do pracovného kolobehu už na svojich miláčikov nemali toľko času ako predtým. Psov preto buď nechávali dlhé hodiny samých doma, čo im spôsobovalo smútok a stres, alebo ich zaniesli do útulkov a zbavili sa tak zodpovednosti.

Obľuba vianočných pesničiek u psov ale môže pomôcť vyliečiť ich smútok či stres, ktorý môžu aktuálne prežívať. Ak ich teda chcete práve dnes potešiť aj niečím iným ako svojou prítomnosťou či nejakým mlsavým darčekom, skúste im pustiť tento výber ich obľúbených pesničiek.