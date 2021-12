Ukradol nohavičky, bongo, ale aj vrecúško s bielym práškom. Mačací zlodej terorizuje celé mesto

Mačky sú známe tým, že sa dokážu nenápadne zakrádať a občas vyvedú poriadnu neplechu. Tento mačací zlodej však terorizuje celé novozélandské mesto. Ľuďom miznú z domovov najrôznejšie drobnosti, počnúc spodnou bielizňou až po návykové látky.

Zlodeja už všetci dobre poznajú

Ak im niečo z domu zmizne, obyvatelia novozélandského mesta Christchurch už vedia, že v tom nemusí mať prsty človek. Mesto totiž terorizuje iný zlodej, a to čierna mačka menom Keith. Ako píše portál The Guardian, krádeže sa prvýkrát začali objavovať pred 3 rokmi, kedy mačka kradla susedom podprsenky sušiace sa na šnúrach. Okrem toho, z neďalekej rieky si Keith občas domov doniesol aj večeru v podobe uloveného úhora.

Zviera je však čoraz ambicióznejšie a odvážnejšie. Podľa majiteľov Ginny a Davida Rumboldovcov, 5-ročná mačka nedávno domov priniesla aj bongo a dokonca aj vrecúško s neidentifikovaným bielym práškom. Na plote zas ostali zavesené čierne čipkované nohavičky. Majitelia sa na tom síce bavia, no mačku už upozornili, že peniaze či diamanty by možno boli lepšie. To sa však zatiaľ mačaciemu zlodejovi ukradnúť nepodarilo.

Ukradol už nohavičky, ale aj bongo

Čo robia Rumboldovci so všetkými tými ukradnutými vecami? Vonku pred bránku domu umiestnili plastové nádoby, do ktorých všetky „trofeje“ ukladajú. Susedia sa na ne môžu prísť pozrieť a ak im niečo z toho patrí, vezmú si to späť. To sa však Keithovi príliš nepozdáva. Ukázalo sa totiž, že niektoré veci kradne aj opakovane.

Obzvlášť v obľube má topánky, zdá sa, že má na ne tak trochu fetiš. Najradšej má tie s oceľovou špičkou, ktoré kradne jednému zo susedov. Ten sa pokúsil svoju obuv zabezpečiť. Vložil do nej 2,5 kilogramu vážiace závažia. Ani to však Keitha neodradí, akosi sa mu topánky vždy podarí dostať nepozorovane až domov. Miestni obyvatelia si už na kleptomana zvykli a na jeho nezbednosti sa bavia. Avšak jeho posledná krádež už robí vrásky na čele aj polícii. Keith totiž ukradol bongo, zatiaľ nikto nevie, komu patrí.