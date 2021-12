Aj keď bol už miliardár, stravoval sa vo firemnej jedálni. Zakladateľ IKEA začínal ako 5-ročný predajom zápaliek

Konkrétne švédske slová pomenujúvajúce tisíce rôznych predmetov, ikonické, udržateľné a cenovo dostupné výrobky či jedlo, ktorého sa nedá prejesť. Spoločnosť IKEA ponúka po celom svete svoj prepracovaný servis, ktorý ročne využíva takmer miliarda ľudí. A pritom celý koncept vznikol v hlave tínedžera, ktorý mal nazvyš peniaze za dobré výsledky v škole.

Švédsky hegemón medzi firmami s nábytkom a prepracovaným konceptom ponúka po svete až 463 predajní. IKEA je bez pochýb spoločnosť, ktorá roky prináša inovácie a láka generácie ľudí ku kúpe lacnejšieho, ale za to kvalitného nábytku či predmetov do domácnosti.

Celé to začalo ešte v roku 1943

Za väčšinou svetovo známych značiek sa skrýva jednoduchý a opatrný nápad. Rovnako to bolo aj pred skoro osemdesiatimi rokmi, kedy sedemnásťročný dyslektik Ingvar Kamprad založil firmu IKEA. Švédsky obchodník sa narodil v marci 1926 do farmárskej rodiny, no už od útleho detstva sa aktívne zaujímal o obchodovanie.

Ako uvádza Slate Magazine, Kamprad pochopil teóriu obchodovania už vo veku 5 rokov. V tej dobe jazdil bicyklom do najbližšieho mesta, aby kúpil zápalky vo väčšej škatuľke a následne ich v domácej dedine predával kusovo s pomerne dobrým ziskom. Ďalej sa od zápaliek presunul na biznis s vianočnými ozdobami, rybami či ceruzkami.

Počas štúdia na výberovej strednej škole v Göteborgu, kde strávil dva roky, sa jeho obchodné plány a vízie začali postupne meniť na realitu. V sedemnástich dostal od svojho otca bonusové peniaze za dobré známky, ktoré sa rozhodol využiť naozaj svojským štýlom.

Peňaženky a rámčeky mali stačiť

Pri stole v dome svojho strýka tak začal Kamprad budovať vlastné firemné portfólio. Názov spoločnosti vyskladal z iniciálov svojho mena (I + K), názvu rodinnej farmy (Elmtaryd) a najbližšej dediny pri jeho rodisku (Agunnaryd). Cieľom bolo primárne na donášku predávať ľudom malé predmety, ktoré sa ľahko balili a odosielali. Prvé roky tak pracoval hlavne s vecami ako rámčeky na fotografie, obrazy či peňaženky.

Kamprad sa nechcel unáhliť a svoje obchodné kroky a ideu expanzie poctivo plánoval. Prvé kusy nábytku začal predávať až päť rokov po založení firmy, kedy riešil ďalšiu závažnú komplikáciu – nábytok sa v tej dobe nedal len tak poslať poštou.

Portál Ideal Home spomína na historku, kedy nastal zlom v biznise a IKEA začala predávať rozobraný nábytok s prepracovaným návodom a potrebnými súčiastkami. Bolo to v roku 1956, kedy si Kamprad pri jednej objednávke uvedomil, že pokiaľ odmontuje nohy stola od vrchnej dosky, materiál sa mu bez problémov vojde aj do kufra auta.

Expanzia do zahraničia

Ingvar postupne zistil, že o jeho výrobky a koncept je veľký záujem. V roku 1958 teda otvoril prvú kamennú predajňu v historickej provincii Småland, ktorá dnes, mimochodom, slúži ako múzeum jeho úspechov a firmy IKEA. Kampradovi ťah s fyzickou dostupnosťou jeho tovaru vyšiel na výbornú, o čom svedčí aj skutočnosť, že počas nasledujúcich pätnástich rokov sa pobočky IKEA otvorili v Nórsku, Dánsku, Nemecku, Japonsku, Švajčiarsku či dokonca v Austrálii.

V 60. rokoch začal Kamprad podľa Insideru uvažovať nad ďalším skvelým konceptom, ktorým bola reštaurácia. Švédskemu biznismenovi, ktorý mal v čase expanzie do zahraničia už pokročilý dôchodkový vek, napadlo zarobiť aj na tom, že hladným nakupujúcim ponúkne jedlo aj nápoje za rozumnú cenu. Treba priznať, že aj tento ťah mu vyšiel geniálne, keďže ikonické mäsové guľky či iné jedlá sú dodnes obrovským lákadlom všetkých návštevníkov pobočiek IKEA.

Vizionár s pochybnou minulosťou

IKEA sa stala v závere 20. storočia absolútnym hitom, ktorý pred príchodom nového milénia pôsobil v 31 štátoch sveta. Z Kamprada sa stala superhviezda, no svoje úspechy a obrovské zárobky si radšej držal v úzadí. Ako sa naň spomína vo viacerých publikáciách, dlhodobo šoféroval Volvo kombi, stravoval sa vo firemných reštauráciách, lietal v ekonomickej triede, či dokonca kupoval baliaci papier na darčeky výhradne po Vianociach, kedy bol najlacnejší.

Na druhej strane, vďaka svojmu statusu si, prirodzene, doprial aj určitý luxus. Necelých 40 rokov žil vo svojej švajčiarskej vile, vlastnil vinicu vo Francúzsku, veľkú farmu vo Švédsku a v garáži mal viacero kúskov od luxusnej automobilky Porsche. Tesne pred dosiahnutím 90 rokov sa hodnota jeho majetku odhadovala na astronomické 3 miliardy eur.

Okrem všetkých pozitívnych bodov bol však Kamprad dlhé roky kritizovaný za blízke priateľstvo s mužom menom Per Engdahl, ktorého verejnosť poznala ako lídra fašistickej strany vo Švédsku. Ako odhalili listiny v roku 1994, Kamprad dokonca ako šestnásťročný chlapec vstúpil do nacionalistického hnutia, pričom túto organizáciu opustil súbežne s koncom 2. svetovej vojny.

S Engdahlom však ostali celoživotnými kamarátmi, čo potvrdil aj v rozhovore v roku 2010. “Per je skvelý človek. Budem to tvrdiť tak dlho, ako dlho budem žiť,” povedal Ingvar.

IKEA je dnes gigant svetových rozmerov

Kamprad vybudoval miliardový konglomerát, ktorý dnes vedie v množstve obchodných štatistík. Ročne webstránku IKEA navštívia približne 2 miliardy ľudí, pričom na výber majú z tisícov produktov s originálnymi názvami. Prečo však tieto konkrétne švédske výrazy na každý predmet od ceruzky až po kuchynskú linku? Ingvar Kamprad mal dyslexiu, ktorá spôsobuje problémy s čítaním jednotlivých písmen v istom poradí.

Zakladateľ značky IKEA umrel v roku 2018 na pneumóniu, pričom sa dožil úctyhodných 91 rokov. Jeho odkaz ale pokračuje ďalej a vedenie populárnej spoločnosti stále prináša prelomové inovácie. Jednou z nich je napríklad aj prenájom zariadených apartmánov v Japonsku, o ktorých sme informovali v nedávnom článku.

V roku 2021 sa tiež podarilo otvoriť najväčšiu predajňu IKEA na svete. Vyrástla na Filipínach a jej rozloha je ohromných 65 000 metrov štvorcových. Pre lepšiu predstavu, do tohto rozmeru by sa zmestilo necelých 90 tenisových kurtov. Aj táto pobočka pomohla nárastu firmy, ktorej hodnota sa podľa Statista rovná 18,5 miliardám eur.

IKEA valcuje trh prostredníctvom kamenných predajní aj online e-shopu, no značnú časť tvorí aj vplyv ich katalógov s produktami, ktorých sa mimochodom tlačí viac ako Biblií. Keď sa teda nabudúce ocitnete v jednej z predajní s ikonickým žlto-modrým logom, spomeňte si na fakt, že celé to vzniklo len vďaka obchodnému nadaniu a peniazom za dobré známky.