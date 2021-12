Chcel žene kúpiť spodnú bielizeň a necítiť sa úchylne. Značku Victoria’s Secret napokon predal pod cenu a skočil z mosta

V dnešnej spoločnosti sa prikladá veľký dôraz na slobodu v každom ohľade, vrátane imidžu či štýlu obliekania. Pred pár desiatkami rokov bol však svet o čosi striktnejší a konzervatívnejší, čo platilo aj o nevítanej prítomnosti muža v obchode so ženskou spodnou bielizňou. Takto vyzerala skúsenosť Roya Raymonda, ktorý sa rozhodol pretaviť nepríjemný zážitok na miliónový biznis.

Fakt, že za väčšinou gigantických značiek stojí až neuveriteľný príbeh, platí aj v prípade známeho brandu s emblémom VS. Kamenné predajne, v ktorých už dávno nenájdete len dámsku spodnú bielizeň, síce ostanú do konca roka 2021 zredukované o približne 250 obchodov (z pôvodných 1 070), no to zatiaľ nič nemení na astronomickom zisku, ktorý sa v prípade Victoria’s Secret podľa Statista ročne škriabe tesne k 7 miliardám amerických dolárov.

Ak by niekto na začiatku povedal Royovi Raymondovi o dnešnom globálnom úspechu a revolúcii v odvetví odevného priemyslu spôsobenej jeho značkou, určite by neveril. Americký podnikateľ predsa založil celý tento koncept primárne z dôvodu, že chcel povzbudiť mužov k tomu, aby sa nehanbili kúpiť svojim polovičkám extravagantnejšiu spodnú bielizeň.

Perverzný absolvent Stanfordu

Roy Larson Raymond sa narodil v roku 1947 v americkom štáte Connecticut. Jeho vyjednávacie zručnosti a nadanie na počítanie mu pomohli rozbehnúť prvý biznis už keď mal 13 rokov, pričom išlo o vyrábanie a predaj svadobných pozvánok.

Podnikateľská duša ho zaviala až na prestížnu univerzitu Stanford, ktorá bola dlhodobo považovaná za najlepšiu obchodnú školu na svete. Na Stanforde absolvoval druhý stupeň štúdia a v roku 1971 sa zaradil medzi hŕstku úspešných ľudí, s ktorými zdieľal titul z obchodnej administratívy a riadenia podniku.

Raymond po akademických rokoch začal pracovať v rôznych marketingových agentúrach, pričom stále dúfal v rozbehnutie niečoho vlastného. Najlepší nápad dostal, paradoxne, z azda najnepríjemnejšej skúsenosti. Začiatkom druhej polovice 70. rokov sa rozhodol, že poteší svoju manželku Gaye kúpou luxusnej spodnej bielizne, píše sa na webe Huffington Post.

Táto idea však mala rovno dve výrazné komplikácie. V tej dobe ešte nemala dámska spodná bielizeň spĺňať akúkoľvek inú než praktickú funkciu. A aj keď sa muž rozhodol pre náštevu podobných obchodov, predavačky s ním zaobchádzali ako s perverzným úchylom. Rovnako to bolo aj v prípade Roya, ktorého skúsenosť opísala vdova Gaye. “Začali sme nad tým premýšľať vtedy, keď mi Roy chcel kúpiť sexy spodnú bielizeň. V obchode sa však cítil veľmi nekomfortne a nepríjemne,” opísala Gaye v rozhore pre Elite Daily v roku 2012.

Požičal si peniaze a išiel do toho

Ako o začiatku tejto veľkej veci uvádza portál Enterpreneur, Raymond bol zo zážitku v predajni tak znechutený, že sa po debate s ostatnými kamarátmi rozhodol využiť dieru na trhu. Na rozbehnutie biznisu s dámskou spodnou bielizňou, pri ktorej kúpe sa chlap nemusí cítiť ako deviant, by pravdepodobne nenašiel lepšie obdobie.

V roku 1977 si odhodlaný americký podnikateľ vzal pôžičku 40-tisíc dolárov od banky a rovnakú sumu aj od rodiny a príbuzných. Celý počiatočný kapitál investoval do otvorenia kamennej predajne v kalifornskom meste Palo Alto. Názov Victoria’s Secret mal u zákazníkov aj ďalších ľudí evokovať nadväznosť na slávnu Viktoriánsku éru v Anglicku pod vládou Kráľovnej Viktórie, ktorá priniesla v 19. storočí obdobie prosperity.

Interiér plný hodvábnych závesov, tmavého dreva či luxusného nábytku mal odrážať úroveň a sofistikovanosť značky, v ktorej sa už nikto nemusel cítiť nepríjemne. Ako povedal o svojom nápade, vyberal si zo stoviek mien, pričom len Victoria odrážala jeho víziu. A čo sa týka toho tajomstva, to hovorí presne o ich produktoch, ktoré sú skryté pod oblečením.

Firma aj zisky rástli, no aj tak zbankrotoval

Značka postupne rástla a rýchlo naberala na popularite, s čím, samozrejme, prišli aj veľké zisky. V roku 1982, teda po piatich rokoch od založenia firmy, mali už manželia Raymondovci štyri kamenné predajne, slávny katalóg a dokonca aj službu doručovania kuriérom. Ako uvádza portál Slate, emblém VS mal v tej dobe ročné príjmy vo výške štyroch miliónov dolárov.

Že sa všetko zdá ako z rozprávky a Roya Raymonda sprevádzali najkrajšie dni v živote? Ani náhodou. Firma síce generovala miliónové príjmy, no v celkovom obchodnom koncepte bola na hranici bankrotu. Raymond totiž nedokázal nájsť správny vzorec na náklady firmy a jej správne vedenie, čo ho prinútilo poobzerať sa po potenciálnych obchodných partneroch.

Do cesty mu v tej dobe prišiel známy americký biznismen Leslie Wexner, ktorý vlastnil sieť predajní športového oblečenia a jeho majetok dosahoval 50 miliónov dolárov. Aj keď sa Raymond pôvodne nechcel značky vzdať, v roku 1982 ju predal s piatimi predajňami, katalógom a doručovacou službou Wexnerovi za 1 milión dolárov.

Luxusný obchod s hračkami, kde investoval 850-tisíc dolárov

Raymond síce ostal ešte približne rok prezidentom spoločnosti, no so zarobenými peniazmi mal jeden konkrétny plán. Druhým prelomovým biznisom jeho kariéry mal byť obchod s hračkami pre deti s názvom My Child’s Destiny, ktorý predával bábiky, hry na rôzne konzoly a iné luxusné hračky, ktoré by ste v polovici 80. rokov hľadali v San Franciscu len márne.

Nevyšlo to. Roy Raymond síce investoval do základu až 850-tisíc dolárov, no opäť doplatil na nevýhodný obchodný vzorec. Tenokrát mu tiež nepomohla ani poloha viacpodlaženej predajne, ktorá sa nachádzala mimo najdôležitejších peších zón v meste. Ako uvádza Huff Post, spoločnosť išla kvôli finančným dlhom do konkurzu. A čo viac, Raymondovci z toho dôvodu prišli o svoje autá aj nehnuteľnosti, ktoré vlastnili v San Franciscu či pri jazere Tahoe.

Navyše, v tej dobe prežíval brand Victoria’s Secret nevídaný rozmach. Wexner ako skúsenejší obchodník našiel chýbajúci element, ktorým bol záujem o jeho produkty aj mimo Spojených štátov. Ako sám tvrdil, problém VS bol v tom, že značka nevedela dokonale zaujať ľudí. Jemu sa to podarilo zmeniť a firma už o pár mesiacov generovala zisky minimálne 6 miliónov dolárov.

Cesta, ktorá skončila až na moste Golden Gate

Začiatkom roku 1987 bol teda 40-ročný Roy Raymond po dvoch kolosálnych obchodných kixoch, no stále nestrácal chuť na nové nápady. V nasledujúcich piatich rokoch figuroval v spoločnostiach na predaj detskej literatúry či železiarskych potrieb. Neskôr sa snažil presláviť aj firmu na výrobu parochní pre ľudí, ktorí stratili vlasy po chemoterapických liečbach. Ani jeden z týchto projektov mu však nevyšiel a z väčšiny bol kvôli finančnej nestabilite odsunutý.

Život módneho reformátora a jednej z najdôležitejších postáv odevného priemyslu sa skončil 23. augusta 1993, kedy Roy Raymod vo veku 46 rokov ukočnil svoj život skokom z ikonického červeného mosta Golden Gate v San Franciscu.

“Exmanžel bol veľmi kreatívny človek a skvelý biznismen, no nevedel sa odraziť od neúspechov, ktoré prežil. Požičal si veľa peňazí a trpel depresiou. Videl asi už len jednu cestu von,” povedala k Raymondovej samovražde jeho bývalá žena Gaye, s ktorou sa rozviedol v roku 1990.

V dobe smrti zakladteľa Victoria’s Secret mala už značka pod novým vedením 670 predajní v Spojených štátoch a jej hodnota bola takmer 1,9 miliardy dolárov. Roy Raymond tak, dá sa povedať, z náhody priniesol prelomový nápad a značku, ktorá dodnes patrí medzi najpopulárnejšie na svete. Vzhľadom na početné zlyhania a finančné dlhy však ukončil život priskoro. A to chcel len žene kúpiť peknú spodnú bielizeň.