Adriana Poláková sa radikálnej premene nikdy nebráni. Jej nečakané rozhodnutie o zmene vlasov sa však nepáči všetkým

Bývalá moderátorka markizáckeho Telerána je nielen skvelou cukrárkou a pri jej výtvoroch sa každému zbiehajú slinky. Ako ukázala na sociálnej sieti, kde sa pravidelne prihovára svojim fanúšikom, rozhodne nemá strach ani z experimentovania. Aspoň čo sa týka jej vzhľadu, predovšetkým vlasov. Už niekoľkokrát sa predviedla s novou korunou krásy, ktorá vyzdvihla jej šarm. Nakoniec sa po pokusoch o nový imidž rozhodla pre prirodzenosť.

Človek si musí prejsť rôznymi situáciami, aby dospel k tomu, čo mu vyhovuje najviac. To by sa dalo povedať aj o Adriane Kneissl, kedysi Polákovej, ktorá vo svojom živote vyskúšala na svojej hrive niekoľko farieb. Po mesiacoch skúšania a experimentovania sa však odhodlala ku kroku, ktorý nik nečakal.

Návrat k prírode

Raz blondínka, inokedy tmavovláska. Adriana menila farbu svojich vlasov ako chameleón a skúšala, čo jej bude pasovať najviac. Sama bola prekvapená z toho, ako odrazu človek vyzerá. Na Instagrame zverejnila sériu fotografií, ktoré zachytávajú bývalú moderátorku s rôznymi účesmi. „Neuveriteľné, ako farba vlasov zmení človeka,“ napísala Adriana do popisku k fotografiám.

Ľudia by čakali, že opäť príde s niečím novým a prekvapí vlasmi, aké ešte nemala. Tentokrát sa však rozhodla ísť opačnou cestou. Ako naznačila, zvíťazila prirodzenosť. „Niekto si povie, načo toľko vymýšľania, ale také sme my ženy. No v konečnom dôsledku sa vrátime k farbe, ktorú nám vybrala príroda,“ pokračovala na sociálnej sieti. Módne trendy môžu ovplyvniť vzhľad ženy, no je dosť pravdepodobné, čo prichádza aj s vekom, že dajú prednosť pôvodnej farbe, ako v prípade Adriany.

