Adriana Poláková zažila niečo, čo sa len tak nevidí. Vybrala sa na netradičnú dovolenku, z ktorej mnohým padne sánka

Starostlivosť o hostí v penzióne, ktorý má bývalá moderátorka so svojím manželom v Rakúsku, si vyžaduje veľa času. Je za tým toľko práce, že človek ľahko zabudne na to najpodstatnejšie. Na seba. Donedávna tak fungovala aj Adriana, no jedného dňa si povedala, že už stačí a zmenila svoj životný štýl. Dnes sa viac sústredí na seba, zdravo sa stravuje, pravidelne cvičí a stará sa o svoju vizáž. Najnovšie si tiež dopriala oddych v podobe netradičnej dovolenky.

Článok pokračuje pod videom ↓

Bývalá moderátorka Adriana Kneissl, kedysi Poláková, ktorá si užíva život na rakúskom zámku, sa rozhodla vycestovať do ďalekej krajiny. Kým mnohí zvyknú staviť na istotu a zvolia dovolenku v Chorvátsku či na Kanárskych ostrovoch, Adriana sa rozhodla ísť na to trochu inak. Jej kroky smerovali do oblasti, kam vkročí len málo Slovákov. Dala prednosť poriadnej exotike a divočine, kde zažila nevídané.

Čas trávi v exotike

Adriana sa posledné dni na sociálnej sieti chváli svojim fanúšikom, kde sa momentálne nachádza. Zásobuje ich fotografiami, na ktoré ostatní len zbožne pozerajú. Bývalá moderátorka objavuje krásy exotickej Kostariky, z ktorej je v nemom úžase. Ako uviedla na Instagrame, zakaždým, keď ide do nejakej neznámej krajiny, zaujíma ju oveľa viac než len to, kde je najbližšia pláž. „Ak cestujem do cudziny, vždy ma zaujíma, ako sa tam žije, aké sú zaujímavosti, o ktorých iba počúvame alebo čítame, čo je pre danú krajinu charakteristické. Pre Kostariku je to kakao…“ napísala k sérii fotografií, zachytávajúcich Adrianu v exotickej krajine.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Adriana Kneissl (@adriana_kneissl)

Fanúšikovia mali možnosť nazrieť do zákulisia výroby pravého kakaa, o ktorej im Adriana porozprávala. Mohla sa na výrobu pozrieť a dokonca i čo-to vyskúšať. Z jej informácií mnohým padne sánka, keďže prezradila veľa zaujímavých vecí, o ktorých tušil len málokto. „Dokonalý výlet za poznaním. Keď sa bôby vyberú z plodu, nechajú sa fermentovať. Teraz sa už pridávajú špeciálne kvasinky, ale kedysi dávno… Hádajte, ako sa to robilo? Nuž, ľudia si dávali bôby (to biele, čo vyzerá ako liči) do úst, poslinili a vypľuli do nádob. Áno, sliny obsahujú látky, vďaka ktorým nastalo fermentovanie,“ uviedla ďalej.

Čo sa ešte fanúšikovia dozvedeli?