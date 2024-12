Adela Vinczeová sa rozhodla pre nečakaný krok, ktorý mnohých prekvapí. Po týchto slovách budú ženy blednúť od závisti

Blížiaci sa koniec roka je zvyčajne obdobím, keď mnohí bilancujú. Zamýšľajú sa nad tým, ako prežili uplynulé mesiace a zároveň si dávajú predsavzatia, čo by chceli zmeniť v budúcom roku. Podobne je na tom aj jedna z najobľúbenejších moderátoriek, ktorá si uvedomila, aké veľké šťastie má vedľa seba.

Mamička adoptívneho syna Maxíka Adela Vinczeová sa môže pochváliť milujúcim a starostlivým partnerom, ktorý stojí po jej boku. Moderátor a vášnivý pilot Viktor Vincze je očividne príkladným otcom i manželom, ktorého by jej mohla závidieť nejedna žena. Svedčí o tom Adelin úprimný odkaz, ktorý venovala svojmu osudovému mužovi na sociálnej sieti.

Výnimočná príležitosť

Ako priznala Adela, podobné slová zverejnené na Instagrame nie sú u nej vôbec zvykom. Práve naopak, tentoraz jej to však nedalo a spravila výnimku. Podľa jej tvrdenia ide o náhradu za vianočný darček.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Trochu inak s Adelou (@trochu_inak_s_adelou)



„Tento rok som v sebe asi predsa objavila jedno predsavzatie. Byť viac v kontakte aj so širšou rodinou. Na fotke je tá moja najužšia, s ktorou bývam. A keďže tomu väčšiemu chalanovi som nedala darček (vzájomná dohoda), chcem mu dať verejné vyznanie. Je to pre mňa výnimočná príležitosť využiť Instagram na to, čo zväčša nerobievam. A ešte aj možno niekoho naštvem. Najskôr ženy,“ napísala moderátorka do popisku k zverejnenej fotografii na sociálnej sieti.

Čím je jedinečný?