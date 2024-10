Adela Vinczeová chce Maxíka odmalička učiť dôležitú vec. Mnohí rodičia by si z nej mohli brať príklad, toto sa jej páči

Je ostrieľanou moderátorkou s vlastnou talkshow Trochu inak s Adelou, občas sa mihne v rôznych televíznych projektoch a pracuje v rádiu. Vyzerá to tak, že pracovných povinností má nad hlavu, ale ako priznáva Adela, nie je to tak, dokonca stíha plánovať budúcnosť svojho syna Maxíka.

Práca ako osvieženie pri mamičkovských povinnostiach

Ako povedala Adela v rozhovore pre portál Pluska, nemá veľa práce, ktorá by ju zamestnávala natoľko, že by sa svojmu synčekovi nevenovala toľko, koľko by chcela. Odrobí vraj pár dní v mesiaci, takže jej ostane veľa času na to, čo jej je najmilšie.

„Keď nakrúcate nejakú reláciu, ktorá sa, povedzme, vysiela každú sobotu v prime time na komerčnej televízii, tak mňa to stálo reálne 7 dní v auguste a v septembri dokopy,” uviedla obľúbená moderátorka a zároveň dodala, že podobne to má s reláciou Milujem Slovensko. Taktiež chodieva raz za mesiac nakrúcať svoju talkshow Trochu inak s Adelou a sem-tam dopredu nahrá rozhovory vo Fun rádiu. „Myslím si, že to je na materskú také príjemné osvieženie,” povedala Adela s úsmevom.

Aký koncept škôlky sa jej páči?