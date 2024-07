Adela Vinczeová prehovorila o jej vzťahu so svokrou. Vďaka nej začala dodržiavať tradíciu, ktorú by ste u nej nečakali

Obľúbená moderátorka je známa nielen svojím humorom, ale tiež úprimnosťou. Svoje skúsenosti i postrehy už stihla prezradiť k rôznym témam a tentoraz načrtla jednu, ktorú by u nej ľudia možno nečakali.

Moderátorka Adela Vinczeová už viackrát prijala pozvanie do rôznych podcastov, kde rozprávala najmä o adopcii dieťaťa, ale tiež o tom, ako vníma svoju slávu a ako sa jej spolupracovalo s rôznymi kolegami. Tentoraz sa objavila v podcaste God Bless Podcast, kde sa rozrozprávala na tému viery. V rozhovore tiež spomenula svokru, keďže má v tejto oblasti dôležitý vplyv, a to nielen na Adelu.

K viere ju nenútili

Adela v podcaste prezradila, že hoci je jej sestra pokrstená, ju už rodičia pokrstiť nedali a rozhodli sa, že to nechajú na nej, keď bude staršia a bude sa sama vedieť rozhodnúť, či chce patriť k nejakej cirkvi. Vysvetlila: „Moji obaja rodičia sú z katolíckych rodín, ale aj z takej tej štandardnej vrstvy, kde sa chodilo do kostola z takého zvyku. Bola to ich verzia viery. To sa tým na mojich rodičov nenalepilo, keďže sú už tá generácia, ktorá by potrebovala nejakú väčšiu hĺbku alebo vysvetlenie…“

K organizovanej viere, ako nazvala napríklad pravidelné nedeľné chodenie do kostola na omše, sa tak Adela znova dostala vďaka svokre.

„Privydala som sa do rodiny, kde moja svokra je najvyššia šéfka spolu s biskupom, keďže tam majú takéto, myslím si, že veľmi pekné svetsko-cirkevné vedenie. Je najvyššia šéfka evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku,“ prezradila a dodala: „Kruh sa uzavrel.“

„Moja svokra je jeden fantastický človek,“ vysvetlila Adela v súvislosti s tým, že má pozitívny pohľad na túto cirkev aj vďaka nej.

Zapojila sa do rodinnej tradície

„Boh je pre mňa synonymum slova život a že ten život sa deje v nejakej dokonalosti, v nejakej vôli, ktorá je pre mňa vo všetkých ohľadoch dobrá,“ prezradila Adela, aký je jej súčasný pohľad na vieru.

K Bohu sa pritom modlí aj vďaka svokre. U Viktora doma totiž majú od detstva tradíciu, ktorú teraz dodržiava aj on. Adela vysvetlila: „Oni sa vždy v nedeľu pred obedom modlia, teda aj ja, keď tam som. Zdá sa mi to veľmi inšpiratívne a smejem sa preto, lebo oni to majú od detstva tak, že kým jeden nepríde s novou modlitbou, tak sa stále musí modliť ten druhý. A Tomáš, Viktorov brat, sa modlí podľa mňa už roky v nedeľu (smiech) a on to vždy už tak rýchlo odrapoce, ale aj v tom odrapotaní si vždy všetci uvedomia, že sme vďační, že môžeme pri tom stole sedieť.“