Adela a Viktor prehovorili o ďalšej adopcii. Neuveríte, ako sa pozerajú na príchod ďalšieho dieťatka do rodiny

Už takmer dva roky im pobehuje v spoločnej domácnosti chlapček Maximilián (2), z ktorého majú Adela a Viktor Vinczeovci neskutočnú radosť. Ide o ich vytúžené dieťa, ktoré im bolo pridelené na adopciu po dlhých mesiacoch čakania. Nedávno prezradili detaily, či by chceli druhé dieťatko v rodine.

Ich terajší synček je riadne šidlo, ako aj iné deti v jeho veku. Známa moderátorská dvojica čelí každodenným výzvam, ktoré spočívajú v zladení pracovných aktivít s tými rodičovskými. Viktorovi pribudla nová záľuba v podobe pilotovania lietadiel, čo si taktiež vyžaduje nejaký čas. Hoci by zrejme pár privítal viac ako 24 hodín denne, napriek tomu zažívajú šťastné momenty.

Zatiaľ o tom neuvažujú

Ako uviedol Viktor pre Nový Čas, zatiaľ si nevie predstaviť, že by do ich rodiny pribudol druhý potomok. Hoci sa v médiách objavila informácia, že dvojica by už mala byť v poradovníku na druhé dieťatko, zdá sa, že nakoniec od tohto plánu upustila.

Už teraz manželia zvádzajú preteky s časom, aj preto si uvedomujú, že pri druhom dieťatku by to bolo extrémne náročné. Momentálne si to nevedia vôbec predstaviť. Aj keď rátajú s tým, že v prípade narodenia ďalšieho dieťaťa tej istej matke by boli ihneď kontaktovaní, podľa slov Viktora sú opatrní a uvažovali by o tom až vtedy, keby sa to naozaj stalo.

Veľké rozhodnutie i obeta

Na jednej strane ich láka, ak by sa mohli pričiniť o spojenie súrodencov, no uvedomujú si, aká by bola ťažká výchova dvoch detí. “Museli by sme veľa vecí vynechať, veľa vecí zrušiť, ktovie, či by som mohol lietať, či by sme mohli toľko točiť atď.,” uviedol Viktor pre Nový Čas, pričom dodal, že to nie je úplne vylúčené.

Príchod druhého potomka do rodiny je veľké rozhodnutie, ktoré so sebou prináša zároveň určité obete. Podľa slov Viktora, pár to úplne nezahadzuje, napokon, ako sa hovorí: nikdy nehovor nikdy.