Adela a Viktor majú v rukách veľký triumf. Vďaka tejto metóde prekonajú každú hádku, mali by ste ju poznať tiež

Každým vzťahom občas zatrasú problémy a krízy, ktoré musí dvojica spoločne prekonať. Svoje o tom vedia aj Adela a Viktor, ktorí sú šťastnými rodičmi adoptívneho syna Maxíka. Keď čelia nezhodám alebo hádkam, nenechajú sa nimi vykoľajiť.

Rodičia dvojročného synčeka priznávajú, že Maxík s nimi prežíva ich dynamický život. Je zapojený do povinností oboch rodičov, z ktorých ho v žiadnom prípade nevynechávajú, ako sme písali v predošlom článku. Malý chlapček má toho za sebou viac, než ktorékoľvek iné dieťa v jeho veku.

Menej spoločného času

Známy pár už neraz stál zoči-voči rôznym výzvam, ktoré zakaždým spoločne prekonali. Viktor Vincze sa aktuálne venuje svojej vášni, ktorou je pilotovanie. A hoci je z toho nadšený, rodinka spolu trávi menej času ako predtým, informujú Topky. Ako však povedala Adela Vinczeová, nejde o nič strašné.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Viktor Vincze (@viktorvincze)



„Aby som mu nekrivdila, netrávime oveľa menej času spolu. On vlastne teraz len končil výcvik a ten si vyžadoval také nárazové odluky. Takže áno, bol aj desať dní preč, ale to nie je niečo, z čoho by sme chceli urobiť pravidelnosť,“ objasnila Adela, čím naznačila, že plne rešpektuje jeho nové povolanie.

Ako riešia hádky?