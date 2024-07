Aby mali na liečbu dcérky, vyrábajú ozdoby. Štát im ale klepol po prstoch a musia zaplatiť desaťtisíce eur

Jednou z povinností štátu by mala byť adekvátna starostlivosť o svojich občanov. To ale v mnohých prípadoch zlyháva, či táto povinnosť je nedostatočná a ľudia sú tak nútení pomáhať si ako len vedia.

Pomáhajú si ozdobami

Rovnaký prístup zvolili aj rodičia Elky, ktorá trpí viacerými ochoreniami, ako sú detská mozgová obrna či epilepsia. Keďže chcú pre život svojho dieťaťa komfortnejší život, potrebujú jej zabezpečiť terapie či rehabilitácie.

Tie ale často idú nad rámec poistenia, a tak dostali nápad vytvárať vianočné ozdoby, ktoré potom ponúkali záujemcom. Takto sa im darilo hradiť časť nákladov vynakladaných na ošetrovanie.

S projektom Nádej v jednej ozdôbke začali pred niekoľkými rokmi a ľudia si od nich zabezpečovali vianočné ozdoby a tým prispievali aj na malú Elku.

Rana od štátu

Pred niekoľkými dňami ale zdieľali status, v ktorom oznámili, že im prišla z daňového úradu výzva na legalizáciu získaných peňazí, a to od roku 2021. Rodičia dievčatka uvádzajú, že s účtovníkom vypočítali, že za rok 2022 musia uhradiť daň z príjmu vo výške bezmála 7-tisíc eur, DPH vyše 10-tisíc eur a k tomu sociálne poistenie. Podľa ich odhadov to bude len za ten jeden rok suma do 25-tisíc eur.

„Ani jeden rok sa nám nepodarilo pre dcérku toľko peňazí odložiť na ďalší predchádzajúci rok, ako máme zaplatiť štátu za jeden rok,“ hovoria.

Obaja rodičia normálne pracujú a výroba vianočných ozdôb je len snaha o zabezpečenie financií na ošetrovanie dcéry. V očiach štátu ale ide zrejme o podnikanie, ktoré nebolo právne vysporiadané. Rodičom teraz neostáva nič iné a prosia ľudí o pomoc, aby sa z ťažkej situácie nejakým spôsobom dostali.