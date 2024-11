93-ročná žena niekoľko týždňov počula divné zvuky vychádzajúce spod podlahy: Policajti spod domu vydurili nahého muža

Možno aj vás občas vystraší nejaký podozrivý zvuk, keď ste sami doma. Ukázalo sa ale, že podozrenie 93-ročnej ženy bolo správne. Polícia totiž v priestore pod jej domom našla nahého muža.

Ako informuje web NBC News, polícia pred niekoľkými dňami zadržala v Kalifornii nahého muža, ktorý sa ukrýval pod domom 93-ročnej ženy. Losangeleská polícia uviedla, že sa ho snažila dostať von celé hodiny. Napokon ale musela použiť slzotvorný plyn, čo spôsobilo obrovský rozruch. Niekoľko ľudí si na noc muselo nájsť náhradné miesto na prespanie.

Žena a jej príbuzní už niekoľko týždňov počuli spod domu vychádzať zvláštne zvuky. Zvyčajne sa začali ozývať neskoro v noci, všetci si preto mysleli, že je to zrejme nejaké zviera. V posledných dňoch bol ale hluk intenzívnejší. Zvuky dokonca zneli ako klopanie. Keď žena kráčala po podlahe, klopanie akoby imitovalo jej kroky. Vtedy bolo všetkým jasné, že to zviera nebude a niečo nie je v poriadku. Rodina preto privolala políciu.

Isaac Betancourt, 27, was arrested after being found living naked in the crawlspace of a 93-year-old woman’s home in #ElSereno, #California

The disturbing discovery occurred on November 8, when the woman’s family, having heard strange noises for months, called police after the… pic.twitter.com/zhXyzQzAkB

— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) November 10, 2024