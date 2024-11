Skončil na samotke, ktorej hovorili „diera“: Prehovoril účastník jedného z najbrutálnejších psychologických experimentov

Počuli ste už o Zimbardovom Stanfordskom väzenskom experimente? Do dejín sa zapísal ako jeden z najkrutejších. Jeden z jeho účastníkov prehovoril o tom, aké to bolo.

Článok pokračuje pod videom ↓

Musel zahrať šialenstvo

Ako informuje Mail Online, Doug Korpi, ktorý sa stal obeťou Stanfordského väzenského experimentu, spomína, ako musel v izolovanej cele predstierať psychické zrútenie. Bol to zúfalý posledný pokus o oslobodenie po tom, ako ho vyzliekli donaha, zbili a priviazali k inému väzňovi. Súčasťou experimentu, ktorý sa odohral v roku 1971, bolo celkovo 24 subjektov. Cieľom pokusu bolo zistiť vplyv väzenského prostredia na ľudskú psychiku.

Doug bol známy ako väzeň s číslom 8612. Tvrdil, že nevidel iné východisko, len zahrať šialenstvo. Zimbardo totiž experiment ukončiť odmietal, za každú cenu sa chcel zapísať do dejín. Doug sa pôvodne tváril, že ho bolí brucho a je mu zle, no to pre Zimbarda nebol dôvod na to, aby mu dovolil z experimentu odísť.

Vedel, že len tak ho nepustia von a musí vymyslieť niečo kreatívne. Keď sa Doug, ktorý mal v tom čase len 22 rokov, sťažoval na bolesti brucha a chcel odísť, skončil na samotke, ktorej hovorili „diera“. Strčili tam každého, kto sa odhodlal protirečiť. Doug dodáva, že nebolo jednoduché presvedčivo zahrať, že sa mentálne zrútil. Okrem iného z plných pľúc kričal, že sa chce dostať von.

Zimbardo tvrdenia poprel

Zimbardo v roku 2018 poprel akékoľvek tvrdenia o tom, že by účastník experimentu zámerne zahral mentálne zrútenie. Podľa neho sa len Korpi hanbil za to, v akom sa ocitol stave. Dodal, že Korpi je absolútne nespoľahlivým zdrojom informácií o priebehu experimentu, napriek tomu, že bol jeho priamou súčasťou. Korpi sa ale na Zimbardovu adresu vyjadril, že ho len využil vo svoj prospech.

Philip Zimbardo naposledy vydýchol 14. októbra tohto roka a do dejín sa skutočne zapísal, no ako kontroverzný vedec. V rámci väzenského experimentu boli skupine mužov náhodne pridelené úlohy väzňov a dozorcov. Cieľom bolo sledovať interakcie medzi týmito dvoma skupinami bez toho, aby do nich zasahovala vyššia autorita.

Bol experiment sfalšovaný?

Výsledky boli šokujúce. Už niekoľko dní po štarte experimentu sa dozorcovia začali správať k väzňom brutálne. Po 6 dňoch bolo nutné pokus ukončiť. Napriek tomu, že ide o jednu z najvplyvnejších štúdií svojho druhu, čelila ostrej kritike. Pokúsili sa ju napodobniť viacerí vedci, no neúspešne. Následkom toho si niektorí myslia, že Zimbardov experiment bol sfalšovaný.

V roku 2018 odborník Ben Blum vykonal s účastníkmi experimentu rozhovory, z ktorých vyplynulo, že účastníci experimentu, ktorí sa dostali do úlohy dozorcov, boli vopred vytrénovaní, aby sa správali kruto k tým, ktorí sa dočasne stali väzňami. Jeden z účastníkov experimentu Zimbarda obvinil, že len využil ľudí bez ohľadu na to, komu tým ublížil a aké to malo následky, aj keď tvrdil, že to robí pre vyššie dobro.