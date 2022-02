80-ročný muž stál v rade na vstup do ukrajinskej armády s kufríkom a dvomi tričkami. Povedal, že to robí pre vnúčatá

Informáciu priniesla CNN Prima.

Fotografiu nemenovaného muža stojaceho v rade zdieľala včera na Twitteri Kateryna Juščenko, ktorá je zároveň bývalou prvou dámou Ukrajiny v rokoch 2005 až 2010.

Vzápätí sa stal virálnym. Je na ňom nemenovaný 80-ročný pán, ktorý stojí v rade a čaká na narukovanie do armády.

Someone posted a photo of this 80-year-old who showed up to join the army, carrying with him a small case with 2 t-shirts, a pair of extra pants, a toothbrush and a few sandwiches for lunch. He said he was doing it for his grandkids. pic.twitter.com/bemD24h6Ae

