Stal sa národným hrdinom. Ukrajinský vojak obetoval vlastný život, aby zabránil ruským tankom prejsť cez most

Ukrajinský vojak sa stal národným hrdinom po tom, čo zomrel počas explózie. Vedel totiž, že z miesta nestihne ujsť. Ostal preto na moste a obetoval svoj vlastný život, aby sa uistil, že po ňom neprejde ani jediný ruský tank.

Generálny štáb ozbrojených síl Ukrajiny prehlásil vojaka Vitaliya Skakunova Volodimiroviča za hrdinu po tom, čo obetoval svoj vlastný život, aby zabránil ruským tankom prejsť po moste Heničesk neďaleko Krymu. Ako píše portál LAD Bible, po tom, čo boli nastražené explozíva, si vojak uvedomil, že z ich dosahu nestihne včas ujsť. Rozhodol sa preto, že ostane na svojej pozícii a uistí sa, že most bude naozaj zničený a ruské tanky po ňom nebudú môcť prejsť.

Spolubojovníci údajne počuli, že Volodimirovič plánuje vyhodiť most do vzduchu. Chvíľku na to sa ozvala explózia. Vojaci vedeli, že nemal šancu prežiť. Jeho hrdinský čin však ruské vojsko jednoznačne spomalil. To jednotke umožnilo presunúť sa a zorganizovať obranu. Je pravdepodobné, že hrdina za svoj čin dostane štátne vyznamenanie.

Napriek všetkému úsiliu je však dané územie už v súčasnosti údajne pod ruskou nadvládou. Ruské jednotky čelia značnému odporu, invázia však pokračuje aj naďalej.