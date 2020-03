8 dôležitých správ zo sveta, ktoré ste kvôli plnej nástenke s koronavírusom nezachytili

V súčasnosti, keď čelíme pandémii koronavírusu, sa však na nás negatívne správy sypú z každej strany. Denne sa dozvedáme o tom, koľko pribudlo chorých a mŕtvych, aké obmedzenia nás čakajú a aké desivé scenáre môžu nastať. Človek však potrebuje aj dobré veci, prinášame vám preto prehľad o tom, čo dobrého sa vo svete udialo v priebehu uplynulých dní.

Pacient s HIV bol prehlásený za zdravého

S HIV sa spája množstvo stigmy, medicína však v posledných rokoch pokročila míľovými krokmi. Vďaka špeciálnemu druhu liečby kmeňovými bunkami bol už druhý pacient s HIV prehlásený za zdravého. Ani 30 mesiacov po ukončení tradičnej liečby v jeho organizme nebol zaznamenaný životaschopný vírus. Liečba je zatiaľ len experimentálna, pre mnohých pacientov však znamená nádej.

Austrália úspešne bojuje proti plameňom



Svet trápia nielen choroby, ale aj prírodné živly. V posledných mesiacoch zaplavovali médiá správy o tom, že Austrália je v plameňoch. Aj keď v niektorých oblastiach Austrálie hasiči ešte stále majú čo robiť, v najviac postihnutej oblasti, v Novom Južnom Walese, sú prvýkrát bez požiaru, a to po 240 dňoch.

Farboslepí môžu vidieť farby

Vedcom sa v priebehu posledných mesiacov podaril skvelý objav. Vyrobili kontaktné šošovky, vďaka ktorým dokážu napraviť videnie ľudí, ktorí majú inak ťažkosti s rozoznávaním červenej a zelenej farby. Pomoc predstavujú už existujúce okuliare, pre mnohých ľudí s poruchami videnia sú však kontaktné šošovky vhodnejšou alternatívou.

Lekári zachránili život pacientovi trpiacemu rakovinou nezvyčajným spôsobom

V izraelskej nemocnici zachránili lekári pacienta trpiaceho rakovinou nezvyčajným spôsobom. Pôvodný plán bol ľavú stranu pľúc odstrániť a počkať, kým sa nájde vhodný darca na transplantáciu. Čakanie by však pacient nemusel prežiť. Lekári preto celú ľavú časť pľúc vyňali, odstránili z nej nádory a potom opäť vrátili do tela pacienta. Pacient sa po náročnej operácii zotavuje dobre a nezvyčajná, no úspešná procedúra je nádejou pre množstvo ďalších pacientov trpiacich rakovinou.

Existuje 76 dostupných riešení, vďaka ktorým môžeme spomaliť klimatické zmeny

Jedným z najčastejšie skloňovaných mien za posledný rok je meno Grety Thunbergovej. Mladá aktivistka bojuje za záchranu životného prostredia všetkými silami a nielen ona. Vedci prišli so 76 dostupnými riešeniami, vďaka ktorým môžeme klimatickú krízu spomaliť. Riešenia sa týkajú rôznych sektorov, napríklad plytvania potravinami či využívania obnoviteľných zdrojov energie. Okrem toho, stratégie vyjdú lacnejšie, ako keby sme sa rozhodli zachovať súčasný stav. Už teda nemáme viac výhovoriek, musíme sa činiť.

Juhoafrickí lekári vyliečili hluchotu

Tím juhoafrických chirurgov mení dejiny medicíny. Prvýkrát v dejinách za pomoci 3D tlačiarne vyrobili kosti stredného ucha. Vďaka tomu vyliečili hluchotu 35-ročného pacienta. Vďaka tomu v budúcnosti budú môcť lekári prinavrátiť sluch pacientom s vrodenými vadami ale aj ľuďom, ktorí prišli o sluch následkom infekcie, poranenia či metabolickej poruchy.

WHO vyhlásilo ďalší vírus, ktorý spôsobuje detskú obrnu za vyhladený

Vďaka očkovaniu je dnes už detská obrna takmer neznámy pojem, v minulosti však mala na svedomí veľké množstvo úmrtí. Aj vďaka úsiliu českých a slovenských lekárov sme opäť o krok bližšie k tomu, aby sa detskú obrnu podarilo vyhladiť úplne. Detskú obrnu spôsobujú tri reťazce vírusov. K tomu, aby sa detskú obrnu podarilo úplne eliminovať, stačí vyhladiť už len jeden reťazec.

Do svalbardského trezora uložili ďalších 60 000 semien

Do trezora s názvom Svalbard Global Seed Vault pribudlo vo februári 60 000 nových semien. Pribúdajúce semená odrážajú fakt, že svet na tom nie je dobre a klimatické zmeny nás ohrozujú čoraz viac. Trezor je však zároveň ukážkou toho, že ľuďom budúcnosť planéty nie je ľahostajná a nejeden z nás robí všetko pre to, aby bola budúcnosť aspoň o trochu zelenšia.

[pozri url=’https://www.interez.sk/najstastnejsou-krajinou-sveta-je-opat-finsko-cesko-sa-dostalo-do-top-20/‘ nove_okno=’false‘ nadpis=“