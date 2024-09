6-ročný chlapec záhadne zmizol v roku 1951. Našli ho o 73 rokov neskôr, šokuje vás, kde prežil celý život

Čas odvtedy z roka na rok ubiehal, chlapec bol preč a rodina nevedela, čo si počať. Všetkým bolo jasné, že za svojím zmiznutím nestojí on sám. To, čo sa v ten deň stalo, sa však členovia rodiny dozvedeli až o viac ako sedem dekád neskôr. Príbeh priniesol portál The Guardian.

Článok pokračuje pod videom ↓

Rodina strateného chlapca, ktorý už zakrátko bude mať 80 rokov, postupne takmer úplne stratila nádej. Dnes je z neho otec, dedko, bývalý hasič a bývalý príslušník zboru Námornej pechoty Spojených štátov (USMC).

Temnú históriu muža menom Luis Armando Albino odhalila jeho znovunájdená neter Alida Alequin.

Urobila si online DNA test, ktorý ju spojil s neznámym mužom

Alida za pomoci FBI, oaklandskej polície a ministerstva spravodlivosti lokalizovala strateného strýka. Hľadanie bolo úspešné vďaka online testu DNA, výstrižkom z novín a starým fotografiám.

Ako malého chlapca ho 21. februára 1951 mala vylákať žena z parku, v ktorom sa hral so svojím starším bratom. V španielčine mu sľúbila, že mu kúpi sladkosti.

Namiesto toho ale chlapca uniesla na východné pobrežie. Skončil v rodine, ktorá ho celý život vychovávala ako vlastného.

Podľa slov Alidy však rodina na chlapca nikdy nezabudla. V dome mal od osudného dňa visieť jeho portrét, pričom jeho matka až do svojej smrti v roku 2005 dúfala, že sa s ním jedného dňa ešte stretne.

Alidu premkla predtucha, keď si v roku 2020 zo žartu urobila online DNA test. Ten jej ukázal 22-percentnú zhodu s mužom, z ktorého sa nakoniec vykľul jej stratený strýko.

Stretnutie po siedmich dekádach

Polícia vtedy zvláštnu zhodu neriešila, a tak neter začiatkom roka podnikla vlastné pátranie. Navštívila verejnú knižnicu v Oaklande a prehľadávala mikrofilmy z článkov. Objavila fotografiu bratov Luisa a Rogera, s ktorou vyrazila na policajnú stanicu. Vyšetrovanie sa znovu otvorilo.

Takto sa podarilo nájsť muža, ktorý celých 73 rokov prežil ďaleko od domova, na druhej strane krajiny. S Luisom sa neskôr pomocou FBI stretli. „Chytila som mamu za ruku a povedala som, že sme ho našli,“ povedala Alida.

View this post on Instagram A post shared by ABC 7 Chicago (@abc7chicago)

Neskôr sa muž stretol s Rogerom. „Navzájom sa chytili a veľmi dlho a silno sa objímali. Posadili sa a len sa rozprávali,“ hovorí Alida. Muži si rozpovedali svoje životné príbehy, rozprávali o únose, o vojenskej službe a o rodinách. Stretli sa ešte raz, pár týždňov pred Rogerovou smrťou v auguste.

Alida dodáva: „Bola som vždy odhodlaná nájsť ho, a ktovie, možno môj príbeh pomôže iným rodinám, ktoré prežívajú to isté. Chcem im odkázať, aby to nevzdali.“