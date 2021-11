54 dievčat skočilo naraz pod vlak, zabila sa celá rodina: 8 výborných filmov, ktoré ukazujú krutú realitu samovrážd

Príčiny spáchania samovraždy môžu byť rôzne. Je však neskoro ich riešiť až v momente, keď ku nej dôjde. Prinášame 8 mrazivých filmov, ktoré otvárajú túto dôležitú tému. Mali by sme o nej hovoriť a snažiť sa nachádzať v našej spoločnosti riešenia, aby bolo týchto prípadov čo najmenej. Niektoré vychádzajú zo skutočných udalostí.

bezplatnú Linku dôvery Nezábudka 0800 800 566. Liga za duševné zdravie hovorí o samovražde ako o smrti, ktorá sa nemusela stať. Ako uvádzajú, najviac ohrození samovraždou sú ľudia trpiaci duševnými chorobami, závislosťami, ľudia, ktorí prekonali traumu alebo osamelí ľudia. Ich najvážnejšou príčinou je depresia. Preto ak vy alebo váš blízky potrebujete pomoc, neváhajte ju vyhľadať. Takto môžete zachrániť ľudský život. Viac informácií nájdete na stránke dusevnezdravie.sk a obrátiť sa môžete aj na

Narušenie / Girl Interrupted (1999)

ČSFD: 80 %

IMDb: 7,3/10

Mimoriadne citlivá snímka, v ktorej sa herecká dvojica Winona Ryder a Angelina Jolie stretávajú v prostredí psychiatrickej liečebne. Okrem iného pojednáva aj o téme samovraždy a možných následkov, respektíve riešení, ktoré môžu pomôcť zachrániť ľudský život.

17-ročná Susanna sa po skúsenosti so zjedením balíčka liekov dostáva do liečebne, kde sa jej prostredníctvom novej priateľky podarí aspoň na chvíľu niekam zapadnúť a získať pocit, že jej niekto naozaj rozumie. Snímka vychádza zo skutočných udalostí a Angelina Jolie si za svoj výkon vo vedľajšej úlohe odniesla Zlatý glóbus a sošku Oscara.

Krúžok samovrahov / Suicide Club (2001)

ČSFD: 69 %

IMDb: 6,6/10

Znepokojivý film, ktorý sa zaoberá dôležitou a pre dnešnú spoločnosť aktuálnou myšlienkou. Začína desivou masovou samovraždou, pri ktorej príde o život 54 stredoškoláčok, ktoré sa rozhodnú skočiť pod vlak. Tá je však iba jednou z mnohých takýchto činov, ktoré zaplavia Japonsko.

Napriek tomu, že obsahuje množstvo drsných scén a nejde o spoločenskú drámu v pravom zmysle, zamýšľa sa nad fungovaním dnešného sveta, problémami, ktorým všetci čelíme či médiami, televíziou alebo internetom, pod ktorých nadvládu sa častokrát dostávame.

Ten, kto stojí v kúte / The Perks of Being a Wallflower (2012)

ČSFD: 82 %

IMDb: 7,9/10

Mimoriadny film aj knižná predloha, ktoré nenechajú nikoho chladnými. Sú zasadené do prostredia strednej školy, kde šikana nie je mnohým cudzia a môže mať tragické následky. Hlavný hrdina Charlie má problém zapadnúť medzi ostatných, kvôli čomu sa stretáva s nepekným správaním a vylučovaním z kolektívu.

Má to o to náročnejšie, že jeho najlepší kamarát Michael pred začiatkom školského roka spácha samovraždu. To však ani zďaleka nie je jediná traumatická udalosť, ktorá ho postihla a s ktorou sa musí vyrovnávať.

My Suicide / Archie’s Final Project (2009)

ČSFD: 64 %

IMDb: 7,1/10

Snímka, ktorej sa podarilo rozprúdiť konverzáciu o samovraždách medzi mladými, je založený na nepochybne zaujímavom, avšak nebezpečnom námete, ktorý môže skončiť stratou ľudských životov.

Hlavný hrdina Archie, trpiaci depresiami, prednesie pred svojimi spolužiakmi nápad o svojom projekte, v ktorom chce pred kamerou spáchať samovraždu. Tento moment zmení úplne všetko a spolužiaci sa zrazu k Archiemu začnú správať inak. Vo vzduchu zostáva visieť otázka, čo s tým a ako mu pomôcť. Do toho však do života Archieho vstupuje hviezda školy Sierra, ktorá sa pohráva s podobnými myšlienkami a nechce zostať iba pri nich.

Smrť panien / The Virgin Suicides (1999)

ČSFD: 75 %

IMDb: 7,2/10

Oscarová režisérka Sofia Coppola na plátnach zvečnila debutový román nositeľa Pulitzerovej ceny Jeffreyho Eugenidesa. Dnes sa považuje už za klasiku a prináša mimoriadny príbeh okolo domu rodiny Lisbonových, v ktorom žije pätica krásnych, no záhadných dievčat. Za múrmi ukrývajú tajomstvo, o ktorom nikto netuší a napokon spôsobí pokus o samovraždu jednej zo sestier. Síce neúspešný, no netrvá dlho, kým uspeje.

Chlapci zo susedstva boli najprv dievčatami okúzlení a snažili sa dostať do ich blízkosti, čo napokon viedlo k pokusom o ich záchranu. Samovražda, ktorá tento kolobeh odštartovala totiž nebola jediná. Film postupne odkrýva znepokojivé dôvody, ktoré predtým nikto nevidel a mali za následok mimoriadne smutné udalosti.

Siedmy kontinent / The Seventh Continent (1989)

ČSFD: 81 %

IMDb: 7,7/10

Snímka vychádzajúca z novinového článku pojednáva o samovražde členov jednej rodiny a dôvodoch, ktoré ju k nim viedli. Sužovala ich kríza v partnerskom vzťahu, ktorá bola napokon devastujúca. Ani peniaze, ktorým často pripisujeme mimoriadne hodnoty, nič nezmohli.

Režisér Michael Haneke je známy tým, že dokáže vytvoriť vo filmoch, kde sa zdanlivo nič nedeje, hutnú atmosféru a silnú drámu, z ktorej divákom naskakujú zimomriavky. Presne to je aj tento prípad a mnohí sa po zhliadnutí zhodujú v tom, že posledných pár minút filmu ich emócie rozsekali na márne kúsky.

Evelyn (2018)

ČSFD: 77 %

IMDb: 7,2/10

Dokumentárny film, ktorý neukazuje samotnú samovraždu, ale skôr sa venuje rodine, ktorá sa s ňou po dlhých rokoch rozhodne vyrovnať. Po štrnástich rokoch sa vyberú do hôr, kde sa majú otvorene porozprávať o tom, čomu sa celý čas vyhýbali.

Ide o mimoriadne intímne dielo, keďže sa týka priamo tvorcu, jeho rodiny a mŕtveho brata. Ukazuje, ako si hľadajú znovu cestu k sebe, ktorá je však tŕnistá, plná sebaobviňovania, avšak aj pekných chvíľ, ktoré im utkveli v pamäti.

Audrie & Daisy (2016)

ČSFD: 72 %

IMDb: 7,2/10

Na záver nášho rebríčka prinášame tip na dôležitý dokument, ktorý ukazuje, akú moc môžu mať sociálne siete a to, keď sa ich niekto rozhodne zneužiť na šikanu ďalších. Jedným z príbehov, ktorý dokument prináša, ukazuje 15-ročné dievča, ktoré bolo sexuálne zneužité na párty a fotky z tohto činu sa dostali na internet, kde sa začali šíriť raketovou rýchlosťou.

Mladé dievča túto potupu neznieslo a jedinú možnosť úniku videlo v samovražde, ktorú napokon aj spáchalo. Takto tragicky ukončila život, ktorý mala vlastne celý iba pred sebou. Iba kvôli toxickému správaniu cudzej osoby, ktorá sa rozhodla ničiť život niekomu bezbrannému.