500 eur pre zamestnancov štátnej a verejnej služby od vlády. Platy sa budú zvyšovať o 10 percent

Na stredajšej tlačovej besede o tom informoval predseda vlády Eduard Heger. Ich platy sa v budúcom roku zvýšia dvakrát, od 1. januára a od 1. septembra. Od začiatku januára budúceho roka pôjde o zvýšenie o 7 percent a od začiatku septembra o 10 percent. Zvýšenie platov bude podľa premiéra stáť takmer miliardu eur.

Pedagogickým zamestnancom sa platy v budúcom roku zvýšia výraznejšie, ako ostatným zamestnancom pracujúcim v štátnej a verejnej sfére. Podľa ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) sa učiteľom od začiatku budúceho roka zvýšia platy o 10 percent a od septembra budúceho roka o 12 percent.

Nekradneme, povedal šéf rezortu financií

„Nekradneme a o štvrtinu sa nám podarilo znížiť podvody pri dani z pridanej hodnoty a veľmi zodpovedne hospodárime,“ povedal šéf rezortu financií. Ku koncu júna tohto roka bol podľa neho deficit verejných financií voči rozpočtovým príjmom nižší ako v roku 2019. Kolektívne zmluvy vláda s odborármi podľa Matoviča podpíše s platnosťou od 1. januára 2023 do 31. augusta 2024, teda na 20 mesiacov.

Predsedníčka Konfederácie odborových zväzov SR Monika Uhlerová poukázala na to, že v tomto roku dostali zamestnanci v štátnej a verejnej sfére mimoriadnu 350-eurovú odmenu a platy sa im od júla tohto roka zvýšili o 3 percentá.

„Prvýkrát v histórii kolektívneho vyjednávania sme otvorili rokovania o kolektívnych zmluvách počas roka,“ povedala. Upozornila na to, že vláda pôvodne navrhovala na jeseň tohto roka vyplatiť zamestnancom v štátnej a verejnej sfére jednorazovú odmenu v sume 200 eur.

„Dostali sme sa ku kompromisnému riešeniu na vyplatenie jednorazovej odmeny 500 eur,“ povedala. Odborárom sa podľa nej podarilo presadiť, aby vyplatenie tejto odmeny nebolo limitované rôznymi podmienkami. Odmenu v sume 500 eur tak dostanú všetci zamestnanci bez ohľadu na dĺžku pracovného pomeru.

Šéf školských odborov Pavel Ondek informoval o tom, že školský odborový zväz zruší štrajkovú pohotovosť, ak sa podpíše kolektívna zmluva so štátom. „Súhlasili sme s príspevkom 500 eur pre každého zamestnanca v školstve,“ povedal. Nepedagogickým zamestnancom sa podľa neho zvýšia v budúcom roku platy od januára o 7 percent a od septembra budúceho roka o 10 percent a pedagogickým zamestnancom od januára budúceho roka o 10 percent a od septembra budúceho roka o 12 percent. Platy začínajúcich učiteľov by sa podľa neho mali zvýšiť o 250 eur, kuchárok o 130 eur a pedagogických zamestnancov v priemere o 300 eur. Upozornil však na to, že na Slovensku je vysoká miera inflácie. „Keď inflácia bude stúpať, tak toto navýšenie ledva pokryje infláciu,“ dodal.