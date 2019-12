4-tisíc metrov za 60 sekúnd: Veterný tunel Hurricane Factory pri Tatralandii ponúka zážitok, aký inde nezažijete

Pocit voľného pádu z výšky môže byť pre každého z nás nielen veľkým strachom, ale aj adrenalínom, ktorý aspoň raz za život chceme vyskúšať. Aké by to bolo lietať vzduchom však nemusí nutne znamenať dostať sa do výšky 4000 metrov a pokúšať svoj ďalší strach, či skočiť alebo nevyskočiť. Podobné zážitky sa však dajú na vlastnej koži vyskúšať aj bezpečnejším spôsobom a jeden taký je aj na Slovensku.

Jediný veterný tunel (ktorých popularita vo svete rastie každý dňom) nájdete v Liptovskom Mikuláši v Hurricane Factory, hneď vedľa obľúbeného aquaparku Tatralandia, a vyskúšať ho môže naozaj každý. Určený je pre všetkých od 5 do 100 rokov (aj keď s istými obmedzeniami treba rátať) a navyše je cenovo dostupný. Navyše, Hurricane Factory ponúka aj špeciálne vianočné balíčky, ktorých cena začína na cene od 25 eur a zakúpený voucher možno uplatniť počas celého nasledujúceho roka.

Pozrite si video so Simonou Kozerawski vo veternom tuneli Hurricane Factory:

Na to, aby ste si mohli voľný pád vyskúšať, nepotrebujete vôbec nič. Žiadne predchádzajúce skúsenosti, ani žiadnu špeciálnu fyzickú zdatnosť. Jediné, čo je potrebné, je odvaha dokázať prekonať svoj vlastný strach.

Bezpečnejší „skok z lietadla“

Simulátor voľného pádu vo veternej turbíne je takmer totožný so zážitkom, aký by ste absolvovali pri zoskoku z lietadla. 60 sekúnd strávených v tuneli sa rovná zhruba 4-kilometrovej výške pri tandemovom zoskoku. 14 metrov vysokou a 4,3 metra širokou presklenou letovou komorou prúdi vzduch až rýchlosťou 270 kilometrov za hodinu, no vôbec sa netreba báť. Pred samotným adrenalínovým zážitkom vás inštruktor dôkladne zaškolí a prítomný je aj pri samotnom lietaní.

Tí zdatnejší a šikovnejší návštevníci si okrem samotného lietania môžu vyskúšať aj rôzne akrobatické kúsky, ktoré vám názorne predvedie aj sám inštruktor. Na tie však budete potrebovať vstupov do tunela viac. Teraz je to navyše možné aj vďaka špeciálnym vianočným balíčkom a zľavám, ktoré si pre svojich návštevníkov Hurricane Factory pripravila.

Pokiaľ teda plánujete svojich blízkych počas Vianoc obdarovať skutočne originálnym a bezpečne adrenalínovým darčekom, máte jedinečnú príležitosť. Viac sa dozviete na webe Hurricane Factory.

Tento článok vznikol v spolupráci s Hurricane Factory