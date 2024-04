2,5-ročný Emil, ktorý sa stratil minulý rok v lete, je mŕtvy. Našli sa už iba jeho kosti, miestni vraj vedia, čo ho zabilo

Ešte počas leta minulého roka zmizol vo Francúzsku v provensálskej dedine Le Haut Vernet 2,5-ročný Emile. Hral sa v záhrade u prarodičov, ktorí ho strážili, nevedeli ho nikde nájsť. Pátrali po ňom stovky policajtov, hasičov, aj dobrovoľníkov. Vyšetrovanie je už takmer na konci.

Po dlhých mesiacoch, 30. marca tohto roku, našla turistka počas prechádzky v okolí Vernetu vo Francúzsku malú lebku človeka, kosti a zuby, upozornili na to Topky na základe informácií od MarieFrance. Vyšetrovaním polície sa zistilo, že patrili práve nezvestnému Emilovi. Nachádzali sa asi len 1,5 km od domu jeho prastarých rodičov, u ktorých bol minulý rok na prázdninách.

Podľa miestnych chlapca napadol vlk

Naďalej sa pátra po tom, čo smrť chlapca spôsobilo. Medzi miestnymi v dedine Alpes-de-Haute-Provence panuje teória, že chlapca napadol vlk. Polícia to síce vylúčila, no ľudia v okolí si aj tak myslia svoje. „Chlapec musel byť obeťou nejakej divej zveri. Vidím to na vlka. V tejto oblasti sa vyskytujú v pomerne veľkom počte. Chovatelia oviec tu nemajú pokoj. Aj keď sa hovorí, že vlk sa človeka bojí, malé dieťa môže vidieť ako korisť,“ povedal jeden z nich.

Predseda loveckého klubu Vernet, Stéphane Chevrier, spomenul, že vlky nezabíjajú ľudí. „Nie som odborník, ale teória miestnych, že dieťa uniesli a zožrali vlci, mi príde šialená. Vlci však môžu zožrať mŕtvolu, čo prináša ďalšiu teóriu, že chlapec sa pri lese vážne zranil, prípadne ho niekto usmrtil a nechal napospas prírode,“ povedal.