23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode

V našej nedávnej histórii môžeme nájsť množstvo rozličných prípadov únosov dieťaťa. Tento sa od tých, v ktorých sú obete držané v biednych podmienkach, týrané či dokonca zneužívané, líši v tom, že dievčatko celé roky vôbec netušilo, že bolo unesené. Jej únoscom bola žena, ktorá ju vychovávala ako svoju vlastnú dcéru a snažila sa jej dať všetko, čo mohla. Napokon sama vyriešila prípad svojho únosu a našla odpoveď na otázku, ktorá 23 rokov vŕtala v hlave vyšetrovateľov aj jej biologických rodičov – kde je ich dieťa?

Carlina Renae White sa narodila 15. júla 1987 v Hornom Manhattane v New Yorku rodičom Joy White a Carlovi Tysonovi. V tom čase mali iba 16 a 22 rokov, napriek tomu sa rozhodli dievčatko priviesť na svet a postarať sa oň. Po pôrode vyzeralo byť všetko v poriadku a rodičia si odniesli novorodenú dcéru domov. O necelé tri týždne sa podľa Variety vrátili do nemocnice, kde sa odohral scenár, ktorý je jednou z najväčších nočných môr rodičov.

Vydávala sa za zdravotnú sestru a uniesla 19-dňového novorodenca

Carlina mala 19 dní, keď ju v dôsledku popôrodnej infekcie rodičia priniesli do rúk lekárov v nádeji, že jej pomôžu. Sužovala ju vysoká horúčka a musela zostať v nemocnici. Joy sa rozhodla počkať s ňou. Keď ju uprostred noci prebudila zdravotná sestra a presvedčila, aby si išla oddýchnuť domov, verila, že o bábätko bude dobre postarané. Netušila, že svoju dcérku už neuvidí najbližšie dve desaťročia. Carlina bola unesená a jej prípad sa stal vôbec prvým v celom New Yorku, pri ktorom bol odcudzený novorodenec.

Za jej únosom stála žena, ktorá sa vydávala za zdravotnú sestru. Presne tú, ktorá prišla do kontaktu s Joy. Ochrankár ju podľa portálu Marie Claire zahliadol odchádzať približne o 3:30 ráno, v čase striedania zdravotníckeho personálu. V nemocnici ju videli už predtým, avšak nijako extrémne nezakročili, čo malo napokon obrovské následky. Napriek tomu netušili, o koho ide a polícia nemala žiadnu stopu. Rodičia sa mnohokrát obviňovali z toho, že nezostali v nemocnici a prehrávali si v hlave túto udalosť stále dookola.

Vychovávala ju ako vlastnú, dievčatko ani len netušilo, že je obeťou únosu

Za tajomnú zdravotnú sestru sa vydávala Ann Pettway, ktorá iba niekoľko týždňov pred únosom už tretíkrát potratila a keďže veľmi túžila po dieťati, bola v zlom psychickom stave. Namiesto odbornej pomoci sa rozhodla uchýliť k brutálnemu činu, ktorý navždy zmenil život niekoľkým ľuďom.

Ann zobrala Carlinu ku sebe domov a zmenila jej meno. Celý svoj život teda prežila ako Nejdra Nance, prezývaná Netty. Vzhľadom na to, že bola v čase únosu na svete iba niekoľko dní, ako vyrastala, ani len netušila, že Ann nie je jej biologickou mamou. To sa však postupne menilo.

Pravdu sa dozvedela iba vďaka náhode

Čoraz viac si začínala uvedomovať, že so svojou mamou toho nemajú veľa spoločného. Ani čo sa týka výzoru. V rozhovore pre New York Magazine však prezradila, že ak by sama neotehotnela, pravdepodobne by sa pravdu nedozvedela nikdy. Vychovávala ju Ann, muž, ktorý mal byť jej otcom, sa radšej venoval drogám. Otehotnela ešte počas strednej školy, keď mala iba 16. Na bábätko sa tešila. V tom istom čase bola tehotná aj jej sesternica, a preto bola nadšená z predstavy, že budú spoločne vychovávať dieťa.

Netty chcela byť zodpovednou mamou. Aby získala zdravotné poistenie, potrebovala k tomu svoj rodný list. Keď si ho pýtala od Ann, nastal problém. Nedokázala jej ho dať a iba sa vyhovárala. Napokon ho medzi jej vecami našla sama a išla na úrad.

Tvrdila jej, že ju biologická mama opustila

Najprv Netty vybuchla, keď ju úradníčka obviňovala z toho, že ho sfalšovala. O niekoľko dní na to kontaktovala Ann sociálka. Nemala inú možnosť, než povedať Netty pravdu. Alebo aspoň pravdu, ktorej chcela, aby uverila.

Priznala, že Ann nie je jej dcérou, o únose však nepadla reč. Povedala, že ju biologická mama opustila a už sa po ňu nevrátila. Táto odpoveď sa opakovala neustále, keď sa Netty na to opýtala. Po niekoľkých týždňoch sa o tejto téme prestali baviť úplne.

Po 23 rokoch sa stretla so svojimi pravými rodičmi

Netty to však stále vŕtalo hlavou. Pravdu sa ale dozvedela až v roku 2011. Mala 23 rokov, keď sa dostala na stránky Národného centra pre nezvestné a zneužívané deti. Medzi tisíckami fotiek uvidela fotografiu dievčatka menom Carlina, ktorá sa až nápadne podobala na jej dcéru. Netty mala v hlave chaos. Netušila kto je a ani kam patrí. Dokonca začala mať podozrenie, že ju Ann uniesla.

Zavolala na linku centra, ktoré jej konečne prinieslo odpovede. Kontaktovalo aj biologických rodičov Netty, ktorí boli od prvého momentu presvedčení o tom, že je to ich zmiznutá dcéra Carlina. Netty sa napokon so svojimi skutočnými rodičmi stretla. Bol to silný zážitok pre obe strany. Netty okrem rodičov spoznala aj svojich súrodencov či bratrancov a sesternice. V čase ich prvého stretnutia ešte nemala výsledky testov DNA. Tie však napokon potvrdili, že je ich dcérou.

Uniesla ju, no snažila sa vychovať, ako vedela

Tým to však nekončilo, práve naopak. Na Ann bol vydaný zatykač, Netty bol zmätená z toho, že ju celý život klamala, biologickí rodičia s ňou chceli udržiavať čo najväčší kontakt, zároveň však chceli, aby Ann pykala. Tak ako oni po celé tie roky. Okrem toho sa im dostávala mediálna pozornosť, po ktorej Netty netúžila. Celú novú situáciu znášala ťažko.

Na nejaký čas sa dokonca stiahla do úzadia od svojich biologických rodičov. Ku Ann, napriek tomu, že svojím rozhodnutím zmenila celý jej život, sa snažila pristupovať s triezvou hlavou. Pre New York Magazine Netty prezradila, že Ann sa snažila urobiť pre ňu vždy všetko, čo len mohla. „Moji priatelia o nej hovorili, že bola dobrou mamou.“ V celom prípade sa nedokázala na žiadnu zo strán pozerať iba negatívne, čo spôsobovalo komplikácie vo vzťahu s jej biologickou rodinou.

Najdlhšie trvajúci prípad únosu, ktorý našiel svoj koniec

Niet sa však čomu čudovať. Dlhé roky žila v klamstve a ako informoval portál Marie Claire, keďže bola unesená od roku 1987 do roku 2011, jej prípad sa stal najdlhšie trvajúcim prípadom únosu dieťaťa, ktoré sa centru podarilo vyriešiť.

Netty sa po tom, ako zistila pravdu, necítila byť ani Carlinou White ani Nejdrou Nance. Preto prijala za svoje meno prezývku Netty, ktorou ju ľudia oslovovali.

Ann sa po vydaní zatykača sama prihlásila na polícii. Jej obhajoba bola vystavaná na tom, že nemala v úmysle Netty ublížiť, ale zúfalo túžila po dieťati, ktoré jej dovtedy nebolo dopriate. Napokon dostala trest 12 rokov za mrežami. Biologickí rodičia Netty po vynesení rozsudku neskrývali svoju zlosť a uviedli, že za to, že museli prežiť 23 rokov bez svojej dcéry, by si zaslúžila trest v minimálne takej istej výške.