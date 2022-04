18 rokov bola unesená: Falošná zdravotná sestra ju ukradla, keď bola na svete iba 8 hodín, aby sa sama ochránila

Dokážete si predstaviť, že by ste celý život žili v presvedčení, že ste niekým iným, než v skutočnosti? Presne to sa stalo dievčaťu menom Kamiyah Mobley, ktoré sa stalo obeťou únosu hneď po narodení a celé svoje dospievanie strávilo ako niekto iný. Pravdu sa dozvedela úplnou náhodou, až keď mala 18 rokov.

V článku sa dozviete aj: Ako došlo k únosu Kamiyah Mobley?

Prečo sa Gloria Williams vydávala za zdravotnú sestru, aby ju uniesla?

Kedy sa dozvedela, že žena, ktorá ju vychovávava, nie je jej mamou?

Stretla sa so svojimi biologickými rodičmi?

Aký trest čakal na Gloriu?

Kamiyah Teresiah Tasha Mobley prišla na svet 10. júla 1998 v univerzitnej nemocnici v meste Jacksonville na pobreží Floridy, uvádza Daily Mail. Narodila sa v tom čase iba 16-ročnej Shanare Mobley a jej biologickým otcom bol Craig Aiken.

V nemocnici sa v priebehu nasledujúcich hodín odohral strašidelný scenár, ktorý je azda jednou z najväčších môr všetkých rodičov. Ešte desivejšie je to, že siaha na miesto, kde by dieťa malo byť v tých najlepších rukách. Nie však v prípade, že sa dostane do kontaktu s falošnou zdravotnou sestrou.

Predstierala, že je zdravotnou sestrou

Ako informoval portál CNN, keď do nemocničnej izby vošla žena oblečená ako zdravotná sestra, Shanare nevidela dôvod na to, pochybovať o jej pravej identite. Všetku pozornosť venovala svojej novorodenej dcére, ktorú práve držala v náručí. Falošná sestra mala na rukách nasadené chirurgické rukavice, dokonca mladej mamičke pomáhala a rozprávala sa s ňou. Všetko vyzeralo na prvý pohľad tak, ako má.

V istý moment, keď Shanare poprosila sestru, aby uložila dieťa do nosiča, stalo sa niečo zvláštne. Sestra neposlúchla, namiesto toho vyniesla dieťa von z miestnosti. Napriek tomu, že bola Shanare v čase pôrodu v podstate ešte sama dieťaťom, z dcérky sa tešila. V nasledujúcich minútach na ňu však čakal šok. Ešte totiž netušila, že svoju dcéru neuvidí viac ako 18 rokov.

Prišla o vlastné dieťa, uniesla cudzie

Časť únosu zachytilo iba nekvalitné video a zamestnanci nemocnice tiež nemali žiadne informácie o tom, kto za ním mohol stáť. Novorodené dievčatko sa akoby vyparilo. Začalo pátranie, ktoré napokon trvalo celé roky a prinieslo tisíce falošných stôp.

Gloria Williams iba týždeň pred spáchaním únosu prišla o svoje vlastné dieťa v dôsledku potratu. Pri príchode do nemocnice sa snažila zamaskovať, na hlavu si nasadila parochňu a na tvár okuliare. V dôsledku všetkých udalostí jej okoliu neprišlo zvláštne, keď sa Gloria vrátila domov s dieťaťom. Sama ešte bola pred niekoľkými dňami tehotná, píše Oprah Daily. Tak jednoducho unesené dieťa prijala za svoje a všetci naokolo tomu verili.

Bola k tomuto činu prinútená?

V tom čase žila s priateľom Charlesom Manigom, ktorý na ňu tlačil, aby mali spolu dieťa. Tak isto ju aj fyzicky týral, čo mohlo viesť k samotnému potratu. Gloria už v tom čase mala dve deti z predchádzajúceho manželstva, boli však odobraté z jej starostlivosti v dôsledku zlých podmienok. Gloria neskôr odôvodňovala únos novonarodenej Kamiyah práve nátlakom zo strany priateľa, ktorého sa obávala.

Kamiyah bola vychovávaná ako Alexis Kelli Manigo. Roky plynuli a ona nemala ani tušenia o tom, že bola unesená a žena, ktorá sa vydáva za jej matku je v skutočnosti únoscom, ktorý ju odtrhol od jej biologickej rodiny. Vyštudovala strednú školu a mala priateľa. Podľa CNN ju jeden zo susedov opísal ako normálnu tínedžerku. Mala 18 rokov, keď na ňu čakal obrovský šok.

Jej DNA sa zhodovalo so zmiznutým dieťaťom

13. januára 2017 polícia identifikovala dievča so zmiznutým novorodencom pomocou DNA. Zostala prekvapená, pretože celý svoj život žila v tom, že jej skutočné meno je Alexis. Dokonca mala aj falošný rodný list, ktorý to potvrdzoval, informoval Action News Jax. Súhlasila teda zo stretnutím so svojimi biologickými rodičmi.

Stretnutia sa zúčastnila jej biologická mama Shanara a otec Craig. Uskutočnilo sa na miestnej policajnej stanici v meste Walterboro v Južnej Karolíne, informoval CNN. „Prvé stretnutie bolo úžasné. Ten pocit sa nedá ani vysvetliť,“ uviedol rozčarovaný Craig po tom, ako konečne videl svoju dcéru živú a zdravú.

Musí si odpykávať trest

Gloria Williams bola obvinená z únosu a v júni 2018 odsúdená na 18 rokov za mrežami, píše ABC News. Svoj trest si teda odpykáva aj dnes. Po svojom zatknutí v roku 2017 sa k činu sama priznala. Biologická mama Kamiyah neskrývala na súde po vynesení rozsudku radosť. Je to pochopiteľné, keďže táto žena ju na celé roky pripravila o prvorodenú dcéru. Neskôr mala ďalšie deti, ako však sama uviedla, cez túto udalosť sa nikdy nedostala.

Kamiyah s ňou kontakt neprerušila

Ťažšie to už znášala samotná Kamiyah, ktorá poznala Gloriu Williams ako svoju mamu, ktorá je pre ňu ochotná urobiť čokoľvek a vychovala ju najlepšie, ako vedela.

„Kamiyah sa snaží spracovať, že žena, ktorú považovala za svoju mamu, putuje na 18 rokov za mreže. Rozumie však tomu, že musí niesť zodpovednosť za svoje činy a tiež chápe, že jej rodičia majú dôvod na radosť,“ uviedol Justin Bamberg, právnik jej biologickej rodiny v čase súdneho procesu.

Médiá obletel v čase Gloriinho zatknutia incident, ktorý vysvetľuje, aký mala vzťah s Kamiyah. Keď prišla za ňou do zadržiavacej väzby, tínedžerka v slzách povedala Glorii, že ju miluje, uvádza CNN. Gloria svoj čin oľutovala a biologickým rodičom uneseného dievčaťa adresovala ospravedlnenie.

Kamiyah má aktuálne 23 rokov a stále si nachádza vzťah so svojou skutočnou mamou. Dôvodom je aj to, že Kamiyaj s Gloriou neprerušila kontakt.