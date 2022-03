Zo svätej mníšky obávanou vrahyňou ruskej armády: Záhadná ostreľovačka zabila na Ukrajine 40 ľudí vrátane civilistov

Pred niekoľkými dňami sa ukrajinským ozbrojeným silám malo podariť zajať ostreľovačku Irinu Starikovu, ktorá je v daných kruhoch známa aj pod krycím menom Baghíra. Má za sebou kontroverznú minulosť, no napriek tomu, koľko zásluh priniesla ruským spojencom na bojisku, nechali ju zranenú nekompromisne napospas smrti. Ako sa z mníšky stala brutálna členka ruských ozbrojených síl?

Na bojovom poli za stranu Ruska nie je Irina Starikova žiadnym nováčikom. Napriek tomu, že spomíname meno Irina a jej kryciu prezývku, skutočná identita tejto ženy zostáva záhadou. Existuje však istá teória, o ktorej sa hovorí už dlhšie.

Dlhoročne hľadaná ostreľovačka

Prezývka Baghíra vznikla podľa postavy čierneho pantera z Knihy džunglí. Podľa portálu Daily Star sa nachádzala v Donecku od roku 2014 a vypuknutia vojny na Donbase. Zranená bola koncom minulého týždňa pri Kyjeve.

Zabila minimálne 40 ľudí, nešetrila ani civilistov

Okolo Iriny koluje množstvo legiend. Po rokoch plných vraždenia na území Ukrajiny sa 25. marca údajne dostala zranená do rúk ukrajinských ozbrojených síl, ktoré túto správu spoločne s fotografiami zajatej Iriny uverejnili. Informáciu priniesla Tlačová agentúra Army Inform na Facebooku v piatok vo večerných hodinách.

Na fotografiách vidíme Baghíru so zbraňou v ruke, aj jej vojenskú brožúru, na ktorej je nazvaná Irinou. „Ozbrojené sily Ukrajiny zajali známu ostreľovačku prezývanú „Baghíra“ z dočasne okupovaného územia Doneckej a Luhanskej oblasti,“ uviedla agentúra. „Podľa slov dobrovoľníka má na rukách krv najmenej 40 ľudí vrátane civilistov.“

Portál Daily Mail informoval, že Irina má pochádzať zo Srbska a byť v zuboch Ukrajincov už od roku 2014. Čo sa teda stalo, že nepokračovala s jednotkou ruských ozbrojených síl?

Nechali ju zranenú v nádeji, že zomrie

Ukrajinské sily ju našli ranenú po bitke s Kyjevom. Jej verzia údajne hovorí, že spolubojovníci ju opustili s vedomím, že je zranená a v nádeji, že zomrie.

„Opustili ma! Videli, že som zranená a mali šancu mi pomôcť, no jednoducho sa vyparili v nádeji, že zomriem,“ uvádza citáciu jej slov chorvátsky Maxportal. Avšak prežila a po zajatí bola Ukrajincami ošetrená.

Kto je záhadná Baghíra?

Čo sa týka súkromia Baghíri, má byť mamou dvoch detí. Svoju rodinu ale mala vymeniť za život ostreľovačky na strane Ruska proti Ukrajine. Daily Star dokonca spomína, že v minulosti bola mníškou, z ktorej sa postupne stala drogovou dílerkou, konvertovala na islam, až sa z nej napokon stala obávaná vrahyňa.

Dá sa povedať, že jej činy a neslávna povesť ju predbehli a stala sa kvôli nim známa napriek tomu, že sa vlastne presne nevie, kto táto žena je. Vzhľadom k informáciám o jej srbskom pôvode sa niektorí domnievajú, že ide o bývalú úspešnú hádzanárku Danijelu Lazović.

Zo svätej mníšky dílerka drog

Chorvátsky Maxportal spomína, že to tvrdia ukrajinské portály s odvolaním na správy srbských médií. „Ako viete, Baghíra je srbskou občiankou. Bola úspešnou hádzanárkou regionálnej ligy,“ píšu. Jej kroky mali ďalej putovať na východ krajiny, konkrétne do kláštora Tuman. Ide o pravoslávny kláštor zo 14. storočia, kde to mala Baghira dotiahnuť až na abatišu.

Už tu začala svoju ilegálnu činnosť a začala užívať aj predávať drogy. To ju malo dostať až do väzenia, z ktorého keď sa dostala na slobodu, namierila si to priamo na Ukrajinu, do Srbska sa už nevrátila, uvádza ukrajinský Znaj.

Dostala sa k skupine militantov

Pozornosť médií sa jej prvýkrát dostala už v roku 2015, kedy sa objavila na kamerových záberoch z cvičenia skupinky militantov. Nebola ani zďaleka jedinou občiankou Srbska, ktorá sa pripojila k bojovníkom na území cudzej krajiny. Baghíra sa vo svojej domovine stala hľadanou osobou. Názorovo sa jasne stavia na stranu proti Európskej únii a nesúhlasí ani s členstvom Srbska v nej.

Už pred rokmi bola v jej rodnej krajine na ňu podaná žaloba. Keďže však nedokázali Baghíru vystopovať, nenachádzala sa ani na mieste svojho trvalého bydliska, takže tým nič viac nezmohli.

Podľa srbských novinárov sa na Donbas mala Baghíra dostať vďaka Dejanovi Berićovi. Ide o Srba, ktorý s hodnosťou majora bojuje na Donbase a je tiež známym ostreľovačom.

Srbskí bojovníci majú obrovský záujem bojovať za Rusko

Portál Balkan Insight bližšie vysvetlil účasť srbských dobrovoľníkov, ktorí prichádzajú bojovať na Ukrajinu v prospech nepriateľa. Nie iba v roku 2014, ale aj dnes je to aktuálnou témou. Ako uvádza web, ešte v deň pred februárovou ruskou inváziou na Ukrajinu srbský veliteľ Bratislav Živkovič uviedol, že množstvo srbských dobrovoľníkov je pripravených bojovať za Rusko na Ukrajine. Dodal, že záujem je obrovský.

Život Iriny Starikovej je opradený množstvom záhad, podobne aj ako jej totožnosť. Podľa ukrajinských a srbských správ však ide so ženu s búrlivou minulosťou, ktorá sa z mníšky stala hľadanou ostreľovačkou s desiatkami mŕtvych na svojom konte.

Najnovšie správy hovoria, že je po zranení v rukách Ukrajincov, keďže ju ruskí spolubojovníci nechali tak v presvedčení, že zomrie. Jej príbeh je iba jedným z mnohých, ktorý však koniec koncov prináša iba obete na ľudských životoch.