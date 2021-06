20+ najčistejších vodných plôch na Slovensku, kde sa okúpete uprostred prírody

Teploty sa dvíhajú, drinky sa schladzujú a my s čoraz väčším potešením vyhľadávame osviežujúce vody aj u nás doma. Vôňa langošov, chladená kofola a natiahnutá deka na trávniku. Toto a mnoho viac môžete okúsiť na slovenských plážach. Viete ale kam ísť za najčistejšími vodami na Slovensku? Nie? Nevadí, pretože vám ponúkame zoznam miest s najkvalitnejšími vodami na kúpanie.

Kúpacia sezóna 2021 je tu a ak sa chystáte tráviť horúce letné dni pri vode, mali by ste upriamiť pozornosť na kvalitné a zdravotne nezávadné vody. Toto je zoznam vodných plôch s výbornou kvalitou vôd na kúpanie zostavený Úradom verejného zdravotníctva SR.

Pláž ORMET

Je súčasťou vodnej nádrže Teplý vrch. Nachádza sa na južnej časti stredného Slovenska približne 12 km od okresného mesta Rimavská Sobota. Jej vody patria k najteplejším na Slovensku, v letných mesiacoch dosahujú teplotu až 28 stupňov. Vďaka príjemnému prostrediu, nádhernej prírode, množstvu turistických možností v blízkosti rekreačnej oblasti Teplý Vrch ju ročne navštevuje niekoľko tisíc návštevníkov. V areáli sa nachádza volejbalové ihrisko a stolnotenisový stôl. Môžete využiť možnosť prenajatia vodného bicykla alebo člnu.

Drieňok

Rekreačný areál prírodného kúpaliska Drieňok (Teplý Vrch) sa nachádza v malebnom prírodnom prostredí juhovýchodnej časti Slovenského Rudohoria, v obci Teplý Vrch, okres Rimavská Sobota. Aj toto kúpalisko ponúka najteplejšie vody na Slovensku. Na pláži si môžete zapožičať paddleboardy alebo si zahrať na multifunkčnom ihrisku.

Dolno Hodrušské jazero

Hodrušské jazero je výnimočné tým, že je zapísané v Zozname kultúrneho dedičstva UNESCO v rámci územia Banská Štiavnica a okolie. Nachádza sa v pohorí Štiavnických vrchov a vzniklo pre potreby baníctva. Štiavnické tajchy sa počas leta, ale aj v zime tešia veľkej obľube svojich návštevníkov. Preto ak sa ocitnete v tomto regióne, určite nevynechajte kúpanie v prírode v niektorom z týchto umelo vybudovaných jazier.

Počúvadlianske jazero

Počúvadlianske jazero, známe aj ako Počúvadlo, sa nachádza v okolí Banskej Štiavnice a spomedzi všetkých miestnych tajchov patrí medzi najvyhľadávanejšie a najobľúbenejšie. V horúcich letných mesiacoch vás jeho voda príjemne schladí a ak by ste chceli túto návštevu spojiť s turistikou, môžete sa vydať napríklad na najvyšší vrch Štiavnických vrchov – Sitno, ktoré východiskovým bodom je práve Počúvadlo. Banská Štiavnica a jej okolie však ponúkajú ešte oveľa viac možností na trávenie voľného času v prírode, preto toto miesto nie je nikdy zlou voľbou na trávenie voľných dní.

Veľké Richnavské jazero

Veľké Richnavské jazero nájdete pri Štiavnických Baniach, v blízkosti Banskej Štiavnice. Je ďalším z unikátnych tajchov v tejto oblasti, ktoré sú vhodné na kúpanie a ďalšie aktivity. Konajú sa tu napríklad kurzy potápania ale na svoje si prídu aj milovníci rybárčenia. Okrem Veľkého Richnavského jazera je známe aj Malé Richnavské jazero. Kedysi tvorili celok, kvôli hrozbe z presakovania vody však boli rozdelené a vznikli dve samostatné jazerá.

Veľké Kolpašské jazero

Kolpašské jazero, nazývané aj Banský Studenec, sa nachádza pri obci Banský Studenec, vo východnej časti Štiavnických vrchov v úzkej dolinke Kolpašského potoka. Jedná sa o umelú nádrž – tajch. Ak pátrate po pokojnom, málo navštevovanom prírodnom kúpalisku, práve ste ho objavili. V roku 2015 bola časť brehu jazera pretvorená na modernú pláž s novým mólom. V blízkosti brehov sa nachádzajú zariadenia poskytujúce služby pre návštevníkov. Ak budete mať chuť vystriedať plávanie za poznávaciu aktivitu, môžete sa zatúlať do banskoštiavnických vrchov alebo arboréta.

Slnečné jazerá

Slnečné jazerá, ktoré možno poznáte aj ako Senecké jazerá, sa nachádzajú v Senci na západe Slovenska. Iba kúsok od nášho hlavného mesta ponúkajú možnosť vychutnať si kúpanie uprostred prírody. Svoj pôvod majú pri bagrovaní štrku na výstavbu železnice. Z prvotných piatich samostatných jazier tu dnes nájdeme jedno, s rozlohou viac ako 100 hektárov. Môžete tu vyskúšať rôzne vodné športové aktivity, ale napríklad aj zahrať si volejbal alebo futbal. Slnečné jazerá sú ideálnym miestom, kde vypnete od bežných dní a zabavíte sa v spoločnosti blízkych.

Vinianske jazero

Vinianske jazero leží na juhovýchodnom konci pohoria Vihorlat, 2 km na severovýchod od obce Vinné a od mesta Michalovce je vzdialené 11 km. Jazero je obklopené nádhernou prírodou, do ktorej sa môžete zatúlať na príjemnú prechádzku. Na jeho plážach máte možnosť zapožičať si vodné bicykle, člny, tenisové kurty. Aktivity na vode môžete vymeniť napríklad za plážový volejbal na ihrisku. No ak by ste predsa len radšej zdokonaľovali vo vodných športoch, môžete sa prihlásiť na výučbu jachtingu a vodných športov. Lokalita ponúka dobré podmienky aj pre cyklistiku.

Zemplínska šírava – Biela hora

Zemplínska šírava leží na úpätí pohoria Vihorlat severovýchodne od Michaloviec. Biela hora leží na západnom brehu Zemplínskej šíravy pod vrcholom Biela hora a je prvým rekreačným strediskom Zemplínskej šíravy. Vody Bielej hory lemujú trávnaté pláže, no nájdete tu aj štrkovopieskové pláže. Plávanie môžete vystriedať za príjemnú prechádzku do lesoparku, ktorý sa nachádza na západnom okraji strediska. Brehy sú obklopené množstvom súkromných chát, kde sa môžete ubytovať a pocítiť tak pravú autenticitu miesta.

Zemplínska šírava – Hôrka

Zemplínska šírava leží na úpätí pohoria Vihorlat severovýchodne od Michaloviec. Ak máte radi rušnejšie strediská, kde nadobudnete pocit vychýrenej lokality, zavítajte priamo sem. Je to totiž najväčšie stredisko Zemplínskej Šíravy. Nádych prímorska vám budú dotvárať pieskové a štrkopieskové pláže. Hôrka je centrom rôznych služieb – od ubytovacích cez kultúrne, až po športové. Nájdete tu čulý nočný život, ktorým dominujú najmä diskotéky a hudobné predstavenia. No predtým, ako sa roztancujete vo večernej hudbe, navštívte veľký športový areál so 4 tenisovými kurtmi, ihrisko plážového volejbalu, streetbalu, minifutbalu či minigolfu. Svoje sídlo tu má aj Yacht klub, kde vás ochotne zaučia do tajov jachtingu.

Zemplínska šírava – Medvedia hora

Zemplínska šírava leží na úpätí pohoria Vihorlat severovýchodne od Michaloviec. Zaujímavosťou je, že rekreačný areál prírodného kúpaliska Zemplínska šírava – Medvedia hora sa nachádza na úpätí výbežku – polostrova vulkanického pôvodu, ktorý rozdeľuje stredisko na východnú a západnú časť. Rekreačný areál je tvorený upravenou štrkovou plážou a pohodlným vstupom do vôd Zemplínskej šíravy. Okrem plávania či vodných hier si tu môžete požičať vodné bicykle. Vodné aktivity môžete vystriedať za športy v areáli s tenisovými kurtmi, volejbalovými ihriskami, či minigolfom.

Zemplínska šírava – Kamenec

Zemplínska šírava leží na úpätí pohoria Vihorlat severovýchodne od Michaloviec. Rekreačný areál prírodného kúpaliska Zemplínska šírava – Kamenec sa nachádza na severnej strane vodnej nádrže Zemplínska šírava, medzi malebnými obcami Kaluža a Klokočov. Areál strediska je charakteristický štrkovou plážou. Miesto je okrem kúpania vyhľadávané aj kvôli výbornej zábave, počas celého leta sa tu konajú rôzne hudobné akcie. Stredisko je vhodné na všetky druhy vodných športov a k atrakciám patrí okrem iného aj tobogan situovaný v nádhernej zátoke, lunapark či motokárová trať.

Zemplínska šírava – Paľkov

Zemplínska šírava leží na úpätí pohoria Vihorlat severovýchodne od Michaloviec. Rekreačný areál prírodného kúpaliska Zemplínska šírava – Paľkov je posledným strediskom rekreačnej oblasti Zemplínska šírava. Komplex patrí k pokojnejším miestam na Zemplínskej šírave. Spája sa s vodáctvom aj rybárčením. No nudiť sa tu nebudete, môžete si zahrať volejbal na beachvolejbalovom ihrisku, tenis na tenisovom kurte alebo rôzne iné športy na rozľahlej trávnatej ploche. A keď budete mať chuť na prechádzku, môžete využiť množstvo turistických chodníkov, napríklad k Morskému Oku, či Sninskému kameňu.

Pod Bukovcom

Táto prírodná krása, vodná nádrž Pod Bukovcom, sa nachádza len kúsok od Košíc, cca 4 km. Jej vody sú výnimočné čisté a s priemernou teplotou 20°C vás počas letných horúčav príjemne osviežia. Okrem kúpania môžete vyskúšať rôzne vodné športy, ako windsurfing alebo člnkovanie. Rovnako môžete využiť trávnaté brehy vodnej nádrže na rôzne iné športové aktivity. Opaľovať sa môžete na dvoch väčších plážach, z ktorých jedna je kamienková. Pokojnú atmosféru podtrhujú krásne stromové porasty v okolí, ktoré vás vtiahnu na príjemnú prechádzku. V okolí sú taktiež vhodné podmienky na cyklistiku.

Ružín

Vodné dielo Ružín vzniklo prehradením rieky Hornád v hlbokom kľukatom údolí Bujanovských vrchov, právom sa radí k najkrajším vodným plochám na Slovensku. Vodná plocha je obkolesená nádhernými horami, ktorým dominuje vrch Sivec. V okolí nádrže sa nachádza viacero rekreačných stredísk s plážami. Rekreačný areál ponúka rôzne vodné športy. Svoju výnimočnosť si získala tichými a opustenými zákutiami, akými sú aj dva malebné ostrovčeky – skalnatý Ostrov lásky a Malý ostrov.

Veľká Domaša – Tíšava

Vodná nádrž Veľká Domaša leží v Ondavskej vrchovine, v horskom prostredí Nízkych Beskýd. Prístup do rekreačnej oblasti je zo štátnej cesty Stropkov – Giraltovce. Toto miesto je obľúbené vďaka pieskovej pláži s výborným prístupom k vode. Okrem toho vás môžu zlákať vodné športy a okolitá príroda. V areáli sa nachádza požičovňa vodných bicyklov a člnov, cestných bicyklov a elektrobicyklov. V blízkosti sa nachádza aj Kemp – Tíšava.

Veľká Domaša – Poľany

Vodná nádrž Veľká Domaša leží v Ondavskej vrchovine, v horskom prostredí Nízkych Beskýd. Stredisko sa nachádza v juhovýchodnej časti Domaše. Poľany sú najstarším rekreačným strediskom na Domaši. Najlepší prístup je z cesty Vranov nad Topľou – Stropkov. Vyznačujú sa veľkou plážou s dobrým prístupom do vody. Jeho súčasťou je autokemping. Okrem upravenej pláže ponúkajú Poľany aj ihriská na plážový volejbal, tenisové kurty a požičovňu vodných bicyklov.

Veľká Domaša – Nová Kelča – poloostrov Krym

Nová Kelča patrí do Ondavskej vrchoviny, ktorá je súčasťou Nízkych Beských. Prístup k vode je cez kamenný násyp, tvoriaci spevnenie brehu polostrova. Rekreačný areál ponúka tenisový kurt, plážové a detské oddychové ihriská, požičovňu lodiek, vodných aj cestných bicyklov, slnečníkov a lôpt. Ak by ste ale chceli vyskúšať ešte niečo dobrodružnejšie, ako napríklad windsurfing, tu budete na správnom mieste.

Zelená voda

Rekreačný areál prírodnej lokality Zelená voda leží severovýchodne od Nového Mesta nad Váhom. Jazero je vzdialené asi 2 km od Nového Mesta nad Váhom. Okrem kúpania tu môžete využiť možnosť člnkovania, windsurfingu, či iných vhodných športov. Vodná plocha je taktiež vyhľadávaným rybárskym revírom. V zrekonštruovanom areáli rekreačného strediska si môžete zahrať tenis, plážový volejbal, futbal, minigolf alebo zajazdiť na koňoch.

Šulianske jazero

Rekreačná oblasť Šulianskeho jazera sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy. Z mestskej džungle hlavného mesta Bratislavy je to len kúsok k osviežujúcemu drahokamu uprostred lužnej divočiny. Ruch veľkomesta tu vymeníte za pokoj prírody. Môžete sa sem dostať po červenej Dunajskej cyklomagistrále (Bratislava – Gabčíkovo) alebo pešo z obce Bodíky po červenej turistickej trase. Autom sa sem dostanete v smere od Bratislavy po hrádzi cez Čunovský vodný stupeň. Pláže jazerá nie sú upravované, čo dáva miestu divokejší nádych. Jazero má hĺbku až 15 m, preto je tu možnosť potápania, windsurfingu a jachtingu.

Kunovská priehrada

Kunovská priehrada sa nachádza pri Kunove, mestskej časti Senice na Záhorí, v Trnavskom kraji. V roku 2015 bola vypustená a jej opätovné napúšťanie bolo spustené o dva roky neskôr. V roku 2020 sa už tešila návštevníkom, ktorí prišli vyskúšať okrem samotného kúpania aj ďalšie vodné atrakcie. Okolo nej sa rozprestierajú trávnaté plochy a piesková pláž, na ktorej si môžete dopriať plnohodnotný oddych.

Liptovská Mara

Ak sa chcete unášať na osviežujúcich vodách s veľkolepým výhľadom na majestátne vrchy a štíty Tatier, nenechajte si toto leto ujsť príležitosť navštíviť túto čarovnú kombináciu. Vodná nádrž Liptovská Mara sa nachádza na strednom Liptove, v bezprostrednom blízkosti Liptovského Mikuláša. Po náročnom dni strávenom v tatranskej divočine sú vody Liptovskej Mary ideálnym miestom na oddych. Na jej severnom brehu je najvýznamnejšie rekreačné stredisko Liptovský Trnovec, v ktorom sú výborné podmienky na kempovanie a stanovanie. Môžete sa tu venovať vodným športom, ako napríklad člnkovaniu, vodnému bicyklovaniu, surfovaniu alebo iným extrémnejším vodným športom. Ak sa rozhodnete prečkať noc v tejto akoby panenskej prírode, príjemné prenocovanie vám ponúkne kemp – Mara Camping.