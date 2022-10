Chlipná učiteľka: Znásilnila 14-ročného žiaka, keď chcel použiť kondóm, nazvala ho divným. Bola príliš pekná na väzenie

Prípad ženy menom Debra Lafave sa považuje za jeden z prvých sexuálnych škandálov, do ktorých bol zapojený učiteľ a vyvolal medzinárodnú senzáciu, informovala NBC News. Mimoriadne diskutovaný nebol iba čin, ktorý spáchala, ale aj jej vzhľad. Právnik, ktorý ju obhajoval, sám podotkol, že je „príliš peknou“ na to, aby putovala za mreže. Na druhej strane ale bola rodina obete, ktorá chcela predovšetkým ochrániť neplnoletého chlapca pred neželanou pozornosťou.

V článku sa dozviete aj: aké problémy ju sužovali v detstve;

kedy sa priznala, že bola sama obeťou znásilnenia;

ako sa prevalilo, že má sex s maloletým chlapcom;

aká bola reakcia jej prekvapeného manžela;

čoho sa rodičia chlapca obávali;

ako si nikdy neuvedomila, že pácha čin znásilnenia;

ako jej právnik povedal, že je príliš peknou na väzenie;

čo jej život v súčasnosti.

Splnila si sen a stala sa učiteľkou

Debra Jean Beasley sa narodila 28. augusta 1980 na Floride. Vyrastala s rodičmi a staršou sestrou, s ktorou mala dobrý vzťah. Debrin otec pracoval pre energetickú spoločnosť a mama ako kozmetička.

Od mladosti vynikala svojím vzhľadom a vyskúšala aj prácu modelky. Rozhodla sa ale stať učiteľkou a vyštudovala univerzitu. Po nej sa zamestnala v miestnej škole a netrvala dlho, kým sa vydala.

Jej manželom sa stal bankár Kristian Owen Lafave, ktorého priezvisko prijala a pod ktorým sa aj neslávne preslávila. Spoznali sa ešte na strednej, no chodili spolu až od výšky, informovala ABC News. Čoskoro ale čakal na Kristiana obrovský šok a uvedomil si, že svoju manželku vôbec nepozná. A nielenže ho podvádza, ale dokonca má sex so svojím maloletým študentom.

Mala opakovaný sex s neplnoletým dieťaťom

People uvádza, že v roku 2004 pracovala ako učiteľka angličtiny a bola považovaná medzi študentami za obľúbenú. Podľa ABC News sa s chlapcom, ktorého identita zostáva utajená, zoznámila počas triedneho výletu. Že niečo nie je tak, ako má, si všimla až teta 14-ročného dieťaťa, ktorej prišlo zvláštne, aby mu dospelá, 23-ročná žena, robila spoločnosť pri stretnutí s bratrancom. Po naliehaní mamy chlapec sám priznal, že s ním mala učiteľka sex a incident sa dostal k polícii.

Podľa súdnych dokumentov obeť vypovedala, že mali spolu sex trikrát v priebehu štyroch dní. Stalo sa tak v aute, škole alebo dokonca u učiteľky doma. Viackrát mali spolu aj orálny sex, píše CNN. Chlapec začal spolupracovať s políciou a preto uskutočnil s učiteľkou niekoľko telefonátov, ktoré boli nahrávané.

Vlákali ju do pasce

V roku 2015 boli zverejnené ich nahrávky. Učiteľka sa v jednom z nich rozprávala so svojím maloletým študentom o ich pomere, informovala Fox News. Hovorili v nich o používaní ochrany. Nebola to však učiteľka, ktorá mala obavy z toho, že mal sexuálny styk bez kondómu.

Chlapec povedal učiteľke, že sa trochu obáva. Keď sa ho opýta prečo, vysvetlil, že nechce, aby otehotnela. A preto, keď mali asi trikrát spolu sex, mal použiť kondóm. Učiteľka ho iba nazvala divným. V telefonáte sa dohadovali aj na ďalšom stretnutí u neho doma, ktoré napokon viedlo až k jej zatknutiu.

Učiteľkin manžel zostal v šoku, vraj o ničom nevedel

Keď sa o tom dozvedel Debrin manžel Kristian, sám požiadal o rozvod.

„Trávila veľa času s niektorými so svojich študentov, no ani v mojich najdivokejších snoch by mi nenapadlo, že sa deje niečo takéto,“ opísal svoje pocity v relácii Good Morning America, píše ABC News. Podľa jeho slov údajne o ničom netušil a zdôveril sa, že svoju manželku vôbec nepozná.

Najslávnejšia sexuálna delikventka Ameriky

Prípad sa dostal až pred súd a ako píše The Guardian, Debra priznala, že mala s chlapcom sex a stala sa „najslávnejšou sexuálnou delikventkou Ameriky“.

„Preslávila“ sa aj kontroverznou obhajobou jej právnika, ktorý ju označil za príliš peknú na to, aby išla do väzenia. „Umiestniť Debbie – mladú atraktívnu ženu do väzenia – je ako hodiť surový kus mäsa levom,“ povedal.

Rodina nechcela strhnúť na dieťa pozornosť

Keď sa rodina chlapca dozvedela, že sa im nepodarí súkromie ich syna dostatočne ochrániť a po vypovedaní na neho môže čakať psychická ujma, rozhodla sa, že jej tento boj za to nestojí.

„Som jeho mama a nedokázala som ho ochrániť, pred tým, čo mu urobila, no môžem ho ochrániť teraz,“ The Guardian cituje slová chlapcovej mamy. Súdny proces sa mal dokonca vysielať v televízii a chlapec v ňom mal vystupovať ako korunný svedok. Takže by sa na neho strhla obrovská neželaná pozornosť.

Nasledovala s učiteľkou dohoda o vine a treste, ktorá jej zabezpečila, že sa vyhla väzeniu. Napokon bola odsúdená na tri roky domáceho väzenia a 7 rokov podmienečne. Zároveň sa musela registrovať ako sexuálna delikventka, čo jej zabránilo vo vykonávaní povolania učiteľky v budúcnosti.

Trest za to, čo spáchala, otvoril celospoločenskú debatu a otázky o tom, do akej mieri zohral v tomto prípade úlohu vzhľad páchateľky a či by jej trest nebol vyšší, ak by bola mužom.

Strhla na seba pozornosť, pretože bola „pekná“

Debra poskytla televízny rozhovor pre NBC News, v ktorom priniesla pohľad na prípad z vlastnej perspektívy. Keď sa jej moderátor opýtal otázku, prečo si myslí, že všetku pozornosť strhla na seba práve ona, aj keď v rovnakom čase zatkli aj inú učiteľku, povedala, že je to preto, lebo je pekná. Dodala, že sex predáva.

Povedala, že aby niekto dokázal jej správanie pochopiť, najprv musí vedieť o jej detstve. Počas neho ju podľa Beriných slov sužovali záchvaty paniky či fóbie. Keď mala iba 13 rokov, bola znásilnená. Prvýkrát priamo v škole, ona ale mlčala, bála sa, a tak o incidente nikto netušil.

„Tak trochu som si vytvorila predstavu, že je mojou úlohou splniť, aby bol muž šťastný a šťastným ho urobím týmto spôsobom,“ povedala a moderátorovi potvrdila, že si myslela, že nemá na výber.

V mladosti zažila problémy s alkoholom aj poruchy príjmu potravy. Dvakrát sa pokúsila o samovraždu. V dospelosti ju sužovala depresia a jej život bol ako na vážkach – raz hore a raz dolu. Zasiahla ju aj smrť staršej sestry.

Chcela vzdelávať deti o znásilnení, napokon ho spáchala aj ona

Opísala aj to, ako sa už v detstve hrala s bábikami na učiteľku a aj sa ňou vždy chcela byť. „Keď som sa stala obeťou znásilnenia, chcela som vzdelávať deti o problémoch, akými je práve aj znásilnenie,“ povedala. Sama ale podľa vlastných slov prekročila hranicu, ktorá nemala byť nikdy prekročená.

Reč prišla aj na starší prípad odsúdenej učiteľky Mary Kay Letourneau, ktorá so svojím maloletým žiakom dokonca splodila dve deti. Debra si ale nemyslela, že by sa tiež mohla dostať do problémov. Dokonca si nikdy po ich sexe nepovedala, že podľa zákona spáchala znásilnenie.

V roku 2017 magazín People opísal, ako vyzerá jej život niekoľko rokov po medializovanej kauze. Po rozvode začala opäť používať svoje rodné priezvisko a vystriedala niekoľko zamestnaní, pri ktorých neprichádzala do kontaktu s maloletými. Stala sa mamou dvojičiek a v roku 2016 viedla spor o opatrovníctvo s otcom detí.