12 najväčších zlyhaní očkovacej lotérie: Nahnevala divákov a toto jej vyčítajú najviac

V nedeľu večer odštartovala očkovacia lotéria. Niektorí súťažiaci, ktorí sa do nej prihlásili pri obrazovkách práve neboli a tak o špeciálnu prémiu prišli. Avšak ani tí, ktorí pozorne sledovali nemali 100-tisíc istých. Mohli za to faktory, ktoré nemali ako ovplyvniť a dajú sa považovať za nezvládnutú réžiu organizátorov.

Očkovacia lotéria ukázala, že namiesto výhry sa skôr súťažiaci môžu tešiť na verejnú hanbu. A v mnohých prípadoch to nemusí byť ich chyba. Namiesto motivácie k očkovaniu sa jej podarilo znechutiť aj mnohých tých, ktorí sa zaočkovať dali a do súťaže zapojili. Na internete sa rozpútalo množstvo búrlivých diskusií a vybrali sme 12 vecí, ktoré divákov nahnevali najviac.

Nikto neoznámil presné pravidlá priamo vo vysielaní

Keď prvá súťažiaca zdvihla telefón, nikto pri obrazovkách a ani ona nevedela, čo sa ju budú pýtať alebo čo má povedať. Moderátori vo vysielaní dopredu neupozornili na to, že sa heslo, ktoré má súťažiaci prečítať, objaví na obrazovke až vtedy, keď ho k tomu vyzvú. Kvôli tomuto sa súťažiaca stala terčom mnohých vtipov, pretože keď jej moderátori povedali, aby im prezradila heslo, povedala “Byť zdravý je výhra”, čo je názov stránky, cez ktorú sa do lotérie prihlasuje. Až po tomto v relácii výherkyňu upozornili na to, že heslo sa jej iba teraz ukázalo na obrazovke a to je to, ktoré chcú počuť.

Keď zdvihnete telefón, zakričia vám do ucha

Na ďalšieho súťažiaceho čakalo po zdvihnutí telefónu nepríjemné prekvapenie. Moderátorka Vera Wisterová mu doslova zakričala do ucha a on vzápätí zložil a tak prišiel o 100-tisíc eur. Ruku na srdce, koho z nás by telefonát, v ktorom počujete iba krik nevydesil a zostal by na linke aj naďalej? Ďalším zvláštnym momentom bolo, keď moderátori vyzvali súťažiaceho, že keď už aj vysielanie nesleduje, aby skúsil hádať náhodné slová a možno predsalen vyhrá.

Samotné žrebovanie

Ak ste si pôvodne mysleli, že sa žrebovanie výhercov bude niesť v znamení moderných technologických vymožeností, pravdepodobne ste zostali sklamaní. Žrebuje sa rovnako, ako si to pamätáme zo súťaží z dávnej minulosti. A to radšej nehovoríme ani o zamiešavaní žrebov, pri ktorom niektoré lístky pravdepodobne nemajú ani najmenšiu šancu, že by boli vyžrebované, keďže sa k nim ruka žrebujúcej osobnosti nikdy nedostane.

Mnoho ľudí nemôže byť pri televízii

Základnou podmienkou ako sa stať víťazom špeciálnej prémie 100-tisíc eur je pozerať živý program v hlavnom vysielacom čase. A sledovať tak pozorne, aby ste vedeli prečítať z obrazovky špeciálne heslo, ktoré sa stále mení. Usporiadatelia v tomto prípade úplne zabudli na ľudí, ktorí nemôžu byť v nedeľu večer medzi 20:30 a 21:30 pri televíznych obrazovkách. Či už ide o zamestnancov v gastre, hotelierstve, obchodných centrách, kinách, ale aj lekárov, záchranárov, sestričky a všetkých ďalších, pre ktorých je bežnou samozrejmosťou pracovať vo večerných hodinách.

Sledovať cez internet nestačí, na to však nikto neupozornil

Ak aj máte v tomto čase voľno a rozhodnete sa splniť všetky potrebné podmienky, ešte ani zďaleka nemáte vyhraté. Dôkazom je aj prípad Zuzany, ktorá urobila všetko správne, napriek tomu jej výhra 400-tisíc eur ušla. Sledovala vysielanie cez internet, kde bolo o niekoľko sekúnd opozdené. A napriek tomu, že sme počuli z jej telefónu, že skutočne program sleduje a dokonca upozornila moderátorov na fakt, že pozerá cez internet, o výhru prišla. Nie je však ani zďaleka jediná, ktorá si večer zapla vysielanie cez internet. Podobný scenár sa môže odohrať, ak si niekto zapne Jednotku cez satelit. Takéto vysielanie má jednoducho väčší posun v porovnaní s bežnou káblovkou a s tým nikto nič neurobí. Napriek tomu na týchto ľudí organizátori úplne zabudli a vyšachovali ich zo súťaže. A to bez akéhokoľvek upozornenia.

Niektorí nemajú doma televíziu

Tento problém sa týka aj ľudí, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nemajú doma televíziu a napriek tomu sa rozhodli do lotérie zapojiť a súťažiť za daných podmienok. 20 sekundový limit na prečítanie hesla z obrazovky je však tomto prípade nedostatočný a preto je priam nemožné, aby títo ľudia vyhrali.

Zo súťažiacej sa všetci smejú

Od včerajšieho večera internet zaplavili memečká, ktoré si robili srandu zo súťažiacich, ktorí nezdvihli čas. Minimálne posledná súťažiaca, pani Zuzana, si takúto negatívnu pozornosť určite nezaslúžila. Splnila všetky podmienky a výhra by jej mala patriť. Napriek tomu tak nie je kvôli náhode, s ktorou ona a pravdepodobne ani mnohí ďalší nepočítali. Nehovoriac o tom, že by táto výhra mohla súťažiacej navždy zmeniť život a urobila všetko tak, ako mala. Každopádne budeme sledovať, či jej prípad niečo do budúcich vysielaní ovplyvní a zmení alebo niektorí súťažiaci zostanú aj naďalej znevýhodnení.

Zabudli na to, že majú motivovať k očkovaniu

Napriek tomu, že živé vysielanie malo predovšetkým motivovať tých, ktorí sa ešte nerozhodli očkovať a zároveň odmeniť tých, ktorí sú zodpovední a zaočkovať sa už dali, mnohí diváci zostali znechutení. Namiesto edukačného programu na nich čakal suchý humor a žrebovanie, ktoré skončilo veľmi biedne.

Podľa poslankyne sú súťažiaci pribrzdení

Ak mala očkovacia lotéria kohokoľvek motivovať, po jej úvodnom vysielaní ju pravdepodobne mnohí nadobro zavrhli. Súťažiacich nešetrila ani poslankyňa národnej rady Anna Remiášová, ktorá v statuse na svojom Facebooku vyjadrila rozhorčenie z “typického obrazu Slovenska”. Doslova napísala, že štát chce pomôcť a ľudia sa správajú ako vždy,… ako pribrzdení. Uviedla tak na margo ľudí, ktorí sa prihlásili do súťaže, avšak si nedokážu nájsť čas a spôsob na to, aby sledovali konkrétny program v televízii v priamom prenose. Poslankyňa už svoj príspevok zmazala.

Obrovskú frašku označil Matovič ako drámu

Expremiér a minister financií Igor Matovič, ktorý stál za myšlienkou vzniku očkovacej lotérie na Slovensku sa tesne po jej odvysielaní ozval na Facebooku, kde program označil za drámu. Odcitoval v ňom aj vyjadrenia súťažiacich, ktoré uviedli v priamom prenose. Jeden z nich povedal, že nepozerá televíziu a ďalšia uviedla, že má pomalý internet. Namiesto toho, aby upozornil na niektoré veci, ktoré by sa dali do budúcna vylepšiť Matovič iba poznamenal, že “tým pádom prvý šťastlivec budúcu nedeľu hrá rovno o 500 tisíc evri.” Škoda, že bežní ľudia to vnímajú úplne naopak. Bývalý premiér ešte stále dokáže rozhnevať ľudí a to aj tým, že im daruje peniaze.

Prihlásili sa do lotérie medzi prvými, žreby ešte nedostali

Ďalším bizárom je samotné prideľovanie žrebov. Organizátori vyzývali k tomu, že kto sa prihlási skôr, dostane žreby a bude logicky skôr zaradený do súťaže. Množstvo ľudí, ktorí sa prihlásili hneď v prvých dňoch napriek tomu dodnes žreby nedostalo a do očkovacej lotérie zaradení nie sú. A naopak tí, ktorí sa prihlasovali iba v uplynulé dni už svoje žreby majú. Aj tu je na mieste otázka, kde je spravodlivosť a či je celé očkovacia lotéria fér.

Hlavnou cenou je hanba, zosmiešnenie a zlyhanie pred celým Slovenskom

Ak malo včerajšie živé vysielanie akokoľvek motivovať ľudí, aby sa dali zaočkovať, podľa komentárov na internete aj z vlastného pocitu môžeme povedať, že sa malo skôr opačný účinok. Dokonca sa im podarilo odradiť aj mnohých, ktorí sa do očkovacej lotérie prihlásili. Hlavnou cenou za 100-tisíc eur je hanba, zosmiešnenie a “zlyhanie” pred celým Slovenskom v priamom prenose.