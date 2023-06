11 „zlozvykov“, ktoré sú podľa vedy v poriadku. Mnohé z nich robíme a myslíme si, že si škodíme, no nie je to tak

Asi nie je nikto, kto by si občas len tak neleňošil v posteli, sem-tam si nedal nejaký alkohol, namiesto cvičenia by sa nezvalil na gauč so smartfónom v ruke alebo nezhrešil nejakým nezdravým jedlom. Mnohé zlozvyky, ktoré robíme, však v skutočnosti podľa vedcov zlozvykmi ani nie sú.

So zoznamom 11 zlozvykov, ktoré sú podľa vedy vlastne v poriadku, či zdravé, prišiel v roku 2018 portál Business Insider.

Vynechávanie raňajok

O raňajkách sa zvykne hovoriť, že je to najdôležitejšie jedlo dňa. V skutočnosti to tak nie je a vynechanie raňajok môže v niektorých prípadoch pomôcť schudnúť.

Ich vynechaním môžete tiež poľahky držať prerušovaný pôst a teda nejesť 16 hodín denne, ak svoje stravovanie stlačíte do 8 hodín, a to napríklad od 12:00 do 20:00.

Prerušovaný pôst je efektívny podobne ako iné diéty a niektoré štúdie vykonané na zvieratách naznačujú, že môže aj zlepšovať zdravie, byť prevenciou pred niektorými druhmi rakoviny a dokonca predlžovať život.

Pitie kávy

O benefitoch pitia kvalitnej kávy sa hovorí čoraz viac. Rozsiahle výskumy hovoria o prevencii pred rakovinou, ale aj ochranou pred cukrovkou, a tiež ako o podpore zdravia srdca. Samozrejme, bavíme sa o striedmom pití, takže maximálne 3 až 4 šálky denne, ideálne bez cukru.

Jedenie vajec

Kým v minulosti boli vajcia démonizované pre vysoký obsah tuku a cholesterolu, ukazuje sa, že vlastne sú celkom zdravé. Vajcia majú vysoký obsah dôležitých minerálov a vitamínov, za všetky môžeme spomenúť B12 či fosfor. Vďaka tuku majú tiež efekt zasýtenia.

A tiež sa nezdá, že cholesterol vo vajciach by u zdravých ľudí zvyšoval hladinu cholesterolu v krvi. Rovnako ako jedenie tuku automaticky neznamená, že sa človek stane obéznym, tak ani príjem cholesterolu z vajec neznamená zvýšený cholesterol v krvi.

Tučné jedlá

Vyhýbanie sa jedlám s vysokým obsahom tuku, napríklad s cieľom schudnúť, nemusí znamenať, že aj schudnete. Osemročná štúdia na 50-tisíc ženách, ktoré držali nízkotučnú diétu ukázala, že nielenže vôbec neschudli, alebo schudli len málo, ale neznížilo sa u nich ani riziko rakoviny prsníka, kolorektálneho karcinómu alebo riziko srdcových chorôb.

Čo je ale dôležité, je vyberanie zdravých tukov. Tie nájdeme napríklad v orechoch, avokáde, extra panenských olejoch, či v rybách.

Energetické nápoje

Energetické nápoje sú často démonizované. Je pravda, že deťom do rúk nepatria, no zdravý dospelý človek nemá mať prečo s nimi problém. Či už vo verzii s cukrom alebo bez neho, zvyčajne jedna 250 ml plechovka obsahuje približne 80 mg kofeínu, čo môžeme prirovnať k jednej káve. Pokiaľ ide o ďalšie zložky, často sa v nich nachádzajú vitamíny a taurín, ktorý je považovaný za bezpečný.

Striedma konzumácia, teda taká, keď sa neprekračuje denná dávka kofeínu a cukru znamená, že energetický nápoj nie je škodlivý.

Pohár vína denne

Konzumácia alkoholu je škodlivá a je vždy dobré sa mu vyhýbať, alebo ho požívať len vo veľmi malom a obmedzenom množstve. Na druhej strane existujú výskumy, ktoré hovoria o pití 1 až 2 pohárov vína denne ako o prevencii poklesu kognitívnych funkcii s narastajúcim vekom.

Konzumácia lepku

Lepok, ktorý sa bežne nachádza v mnohých obilninách, nie je nezdravý, pokiaľ netrpíte celiakiou. To je pomerne zdriedkavý stav, ktorý musí byť diagnostikovaný. Mnohí ľudia si myslia, že sú citliví na lepok, aj keď nemajú celiakiu, no štúdia Monash Univerzity naznačuje, že to tiež nemusí byť pravda a títo ľudia by mali skúsiť nájsť riešenie svojho problému zvyčajne niekde inde.

Časté používanie sociálnych sietí

Trávenie veľkého času na sociálnych sieťach je vykresľované ako niečo zlé. Štúdia publikovaná v časopise Psychological Science skúmala vplyv času stráveného na sociálnych sieťach u 120-tisíc britských detí a ukázala, že ich používanie sa neukázalo ako škodlivé. V skutočnosti ich používanie bolo často užitočné v rámci väčšieho prepojenia s rovesníkmi a pri získavaní emocionálnej podpory.

Zapnuté notifikácie

Často sa naznačuje, že odkladanie rôznych pracovných upozornení nám môže zabezpečiť väčšiu pohodu. Avšak keď sa vedci snažili skúmať úzkosť u ľudí odstavením upozornení, ľudia sa cítili dokonca viac vystresovaní.

Vzdanie sa dlhodobého tréningu

Každý chce byť vo forme, no nie každému sa chce tráviť hodiny v posilňovni. Štúdie naznačujú, že kompaktné vysokonapäťové cvičenia o dĺžke iba 7 minút, môžu byť prospešnejšie pre budovanie svalov a ochranu srdca viac, ako iné formy cvičenia.

Zdriemnutie si

Dať si po obede krátky spánok či zdriemnutie, môže byť pre vás v skutočnosti dobré a to najmä, ak trpíte poruchami spánku. Malá štúdia porovnávala účinky 30-minútového spánku s 10-hodinovým spánkom u osôb, ktoré úmyselne pred pokusom nespali. V obidvoch prípadoch vedci zistili, že obe skupiny mali podobný výsledný efekt. Kľúčové imunitné biomarkery, ktoré klesli po nespavosti, sa spánkom vrátili na normálnu úroveň.