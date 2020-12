10 najúspešnejších seriálov, ktoré si Slováci na streamovacích službách obľúbili počas novembra

Odštartoval nový mesiac a spolu s ním sa opäť ohliadneme aj za tým minulým. Ako to vyzeralo vo svete seriálov a ktoré novinky streamovacích služieb by ste rozhodne mali vidieť?

Tak ako každý mesiac, aj tentokrát sme sa pozreli na divácky najobľúbenejšie nové seriály a vybrali desiatku tých, ktoré by žiadnemu seriálovému maniakovi na streamovacích službách HBO GO a Netflix nemali uniknúť. Ktoré novembrové novinky by ste mali vidieť?

Dash & Lily

Netflix sa už prakticky od konca októbra pripravuje svojou programovou ponukou na najkrajšie sviatky roka. Doposiaľ to bolo len prostredníctvom filmov, v novembri k tomu pribudol aj tematicky ladený romantický seriál inšpirovaný knižnou predlohou dvojice autorov Davida Levithana a Rachel Cohn.

Seriál sleduje príbeh cynického Dasha a veselej Lily, ktorí si v období Vianoc na rôznych miestach New Yorku predávajú červený zápisník s odkazmi a výzvami. Na prvý pohľad si myslia, že sú úplne odlišní, no časom zistia, že protiklady sa skutočne priťahujú a majú toho spoločného viac než dosť.

Milá romantická komédia na pokračovanie síce neprekvapí maximálnou prepracovanosťou, poteší však tých divákov, ktorí nehľadajú zbytočne náročné námety a chcú si pri sledovaní seriálov najmä oddýchnuť.

Dámsky gambit (The Queen’s Gambit)

Tento seriál zrejme netreba nikomu zvlášť predstavovať – svet totiž pobláznil naozaj vo veľkom. A to dokonca až tak, že diváci si po jeho dopozeraní začali hromadne nakupovať šachové sety.

The Queen’s Gambit je jedným z najdiskutovanejších a najprekvapivejších seriálových počinov tohto roka a mnohí mu veštia veľké úspechy aj na odovzdávaní cien Emmy či Zlatý glóbus. Viac o tomto seriáli sa dozviete v našom samostatnom článku.

Koruna (The Crown) – 4. séria

Nejde síce o novinku, no o mimoriadne očakávané pokračovanie seriálu o britskej kráľovskej rodine. The Crown je jedným z fenoménov streamovacej služby Netflix, ktorý – dá sa povedať – každoročne láka k obrazovkám milióny divákov po celom svete. Tento rok ich dokonca mohlo byť aj viac, keďže tvorcovia si nových fanúšikov získali zapracovaním dejovej linky o princeznej Diane.

Liberator: Operace Avalanche (The Liberator)

Vysoké hodnotenia si drží animovaná vojnová seriálová novinka, ktorú Netflix uviedol na tunajšom trhu pod distribučným názvom Liberator: Operace Avalanche.

The Liberator rozpráva príbeh nesúrodej jednotky odhodlaných vojakov, ktorí sú zvyknutí robiť všetky veci po svojom, ako sa snaží počas druhej svetovej vojny raziť cestu inváziou spojencov do Talianska.

Pozoruhodný projekt poľského režiséra Grzegorza Jonkajtysa vznikol podobným spôsobom ako celovečerný film o Vincentovi Van Goghovi (S láskou, Vincent) – vyzerá ako animovaný, vznikol však na hraných podkladoch.

Pôvodne mal vzniknúť 8-dielny seriál, kvôli nedostatku financií bol však počet epizód zredukovaný o polovicu a upravil sa mierne aj scenár. Štyri epizódy tohto vydareného projektu sleduje skutočné udalosti.

Experti na podivné remeslá (We Are the Champions)

Okrem hraných projektov Netflix počas novembra predstavil aj ďalší dokumentárny seriál. We Are the Champions je tak trochu nezvyčajným dokumentom, ktorý sa zameriava na nezvyčajné športy a športové súťaže a bláznov, ktorí vášnivo fandia všetkým, ktorí sa ich zúčastňujú alebo sa len tak motajú okolo.

Táto séria si taktiež drží pomerne vysoké hodnotenia, aj keď o nič prelomové nejde. V zahraničí si popularitu získala najmä tým, že ňou v originálnom znení sprevádza herec Rainn Wilson známy z oceňovaného komediálneho mockumentary seriálu The Office.

Jeho temné esencie (His Dark Materials) – 2. séria

Nové série v novembri predstavila aj konkurenčná streamovacia služba HBO GO. S očakávanou druhou porciou epizód sa vrátil fantasy seriál His Dark Materials, ktorého nová séria vyvrcholí počas decembra.

His Dark Materials sleduje príbeh zdanlivo obyčajnej, no odvážnej dievčiny Lyry z iného sveta. Lyra pri pátraní po zmiznutom kamarátovi odhalí zlovestné spiknutie tajnej organizácie, narazí na výnimočné bytosti a stráži nebezpečné tajomstvo.

Mala si to vedieť (The Undoing)

Poslednú epizódu nenápadného, no prekvapivého hitu s Nicole Kidman a Hughom Grantom v hlavných úlohách HBO odvysielalo a na svoju streamovaciu službu uviedlo len pred pár dňami. Teraz si tak seriál môžete pozrieť počas jedného večera.

6-dielna miniséria z dielne tvorcu úspešného seriálu Big Little Lies rozpráva príbeh úspešnej terapeutky, jej manžela a o ich milovanom synovi. Ich zdanlivo idylický život však znenazdajky doslova obráti naruby bezcitná vražda a reťazec strašných udalostí. Viac o tejto minisérii sa dozviete v našom samostatnom článku.

Cez mŕtvoly (Roadkill)

Keď seriál Dr. House v roku 2011 oficiálne skončil svojou ôsmou sériou, všetci si mysleli, že herec Hugh Laurie už v inej postave nebude vedieť zahviezdiť. Opak bol pravdou a odvtedy sme mohli vidieť v niekoľkých ďalších minisériách. Tou poslednou je štvordielny projekt z dielne BBC s názvom Cez mŕtvoly.

V nej si Laurie zahral energického a charizmatického politika Petera Laurenca. Jeho profesný aj súkromný život sa vinou rivalov zdanlivo rozpadá. Zatiaľčo na povrch sa dostávajú jeho osobné škandály, Peter bez pocitov viny a ľútosti balansuje na tenkej hranici medzi úspechom a katastrofou. Bez ostychu si ide za svojím cieľom a jeho súperi sa ho snažia stoj, čo stoj zničiť.

Zem nikoho (No Man’s Land)

V strede mesiaca HBO prinieslo tunajším predplatiteľom aj pozitívne hodnotený seriálový thriller z dielne streamovacej služby Hulu s názvom No Man’s Land. Ten sleduje hrôzy občianskej vojny v Sýrii očami mladého Francúza Antoineho pátrajúceho po svojej stratenej sestre, ktorú všetci považujú za mŕtvu. Zatiaľčo sa postupnými krokmi snaží vyriešiť záhadu okolo zmiznutia svojej sestry, spojí svoje sily aj s jednou z kurdských ženských jednotiek.

Letuška (The Flight Attendant)

Najčerstvejším prírastkom predstaveným v novembri je novinka z dielne HBO Max, ktorej finále ale uvidíme až o pár týždňov. Hlavnú úlohu v tomto projekte stvárnila herečka Kaley Cuoco (známa ako Penny zo sitkomu The Big Bang Theory), ktorá sa v ňom predstaví ako letuška Cassandra Bowden.

Tá sa jedného rána prebudí na svojej hotelovej izbe v Bangkoku s príšernou opicou po prehýrenej noci a s mŕtvolou ležiacou vedľa nej na posteli. Pretože sa bojí zavolať na políciu, pokračuje vo svojich ranných aktivitách, akoby sa nič nestalo a pridá sa k ostatným letuškám a pilotom cestujúcim na letisko. Po pristátí v New Yorku ju však vyhľadajú agenti FBI, ktorí sa pýtajú najmä na jej nedávne medzipristátie v Bangkoku. Zúfalá Cassanda, ktorá si stále nedokáže poskladať čriepky z osudnej noci dohromady, začne premýšľať nad tým, či predsa len nie je vrahom neznámeho muža ona.

Seriál Letuška má na HBO GO online zatiaľ tri epizódy, zvyšné pribudnú počas nasledujúcich týždňov vždy vo štvrtok. Dej je založený na rovnomennom celosvetovo úspešnom románe autora Chrisa Bohjaliana.