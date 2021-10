Zverejnili zoznam najšťastnejších krajín sveta: Prekvapivo vysoko sa umiestnilo tentokrát aj Slovensko

Z času na čas sa snáď každý zamyslí nad tým, aké by to bolo žiť v inej krajine. Hodnotíme pritom množstvo hľadísk. Uvažujeme nad tým, aké sú pracovné podmienky a platy, aká je dostupná zdravotná starostlivosť, či koľko si tu užijeme kultúry. Toto sú krajiny, kde sa podľa hodnotení žije najlepšie a v ktorých sú obyvatelia najšťastnejší.

Vďaka čomu sú ľudia v tej či inej krajine šťastní? Závisí to od množstva faktorov. Napríklad od toho, či majú ľudia finančnú stabilitu, prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti, dostatočnú slobodu, ako vnímajú korupciu, či aké majú možnosti socializácie, píše portál Travel and Leisure. Všetko sú to veci, ktoré nie je také jednoduché hodnotiť, odborníkom zostavujúcim rebríček najšťastnejších krajín sa to však napokon podarilo.

World Happiness Report už 9 rokov informuje o tom, ktoré krajiny sú tie najšťastnejšie na svete. Tento rok je hodnotenie ovplyvnené aj koronavírusom, pandémia totiž výrazne ovplyvnila mentálne zdravie ľudí, ale napríklad aj sociálne interakcie, pracovné príležitosti či iné aspekty života. Krajiny, ktoré sa ocitli na vrchole rebríčka, teda dokázali zabezpečiť vysokú kvalitu života svojim obyvateľom aj počas tohto náročného obdobia. Ktoré sa teda umiestnili najvyššie?

Fínsko

Fínsko síce je známe dlhými, temnými obdobiami zimy, napriek tomu sa však umiestnilo na prvej priečke. Túto pozíciu si drží už tretí rok po sebe, v roku 2017 pritom bolo až na piatom mieste. Krajina ponúka obyvateľom nielen dostatok možností na socializáciu, finančnú stabilitu či slobodu, ale aj nádhernú prírodu. Ľudia jednoducho milujú miestne lyžiarske strediská, nádherné národné parky či slávne sauny.

Island

Na druhom mieste sa ocitol Island, ktorý je vysnívanou destináciou pre mnohých cestovateľov. Lákadlom sú horúce pramene, gejzíry, ale aj nádherné vodopády. Island však milujú nielen turisti, ale aj domáci obyvatelia. Oproti minulému roku si krajina polepšila, v roku 2020 bola na štvrtej priečke.

Dánsko

Dánsko sa už tradične drží v Top 5, aj keď minulý rok na tom bolo o niečo lepšie. V roku 2020 totiž obsadilo druhú priečku. Za každoročné skvelé hodnotenie vďačí nielen nádhernej prírode, ale aj bohatej kultúre, ktorú ponúka nielen Kodaň, ale aj ďalšie krásne mestá.

Švajčiarsko

Švajčiarsko, ktoré obsadilo štvrtú priečku, sa môže hrdiť tými najkrajšími pohoriami, horskými dedinkami či priezračnými jazerami. Slávne je aj vďaka kvalitnej čokoláde a možno aj práve tej vďačí za to, že tu žijú tak šťastní a spokojní obyvatelia. Okrem toho, na rozdiel od množstva iných krajín sa Švajčiari tešia aj z finančnej stability, ktorú krajina poskytuje.

Holandsko

Mnohí poznajú Holandsko najmä vďaka turistami vyhľadávanému Amsterdamu. Nájdete tu nielen múzeum Anny Frankovej, ale aj množstvo iných zaujímavých miest. Každý rok navštívi Holandsko obrovské množstvo turistov a niet sa čo čudovať. Šťastní sú tu nielen tí, ale aj domáci, vďaka čomu sa krajina umiestnila na piatej priečke.

Švédsko

Medzi tie najšťastnejšie patrí z radov škandinávskych krajín aj Švédsko. Aj v tak husto osídlených oblastiach, ako je napríklad Štokholm, majú obyvatelia vždy prístup k nádhernej prírode. Švédi sa tešia aj zo sociálny podpory zo strany štátu, dožívajú sa vysokého veku a užívajú si dostatočnú mieru slobody.

Nemecko

Nemecko sa oproti minulému roku riadne polepšilo. Kým v roku 2020 obsadilo 17. priečku, dnes obsadilo úctyhodnú siedmu. Známe je bohatým nočným životom nielen v Berlíne, ale aj v iných mestách. Mnoho turistov tradične láka aj slávny mníchovský Oktoberfest.

Nórsko

Na 8. priečke sa v tohtoročnom hodnotení ocitlo Nórsko. Po minulé roky sa krajine darilo lepšie, v roku 2020 obsadila 5. a v roku 2019 dokonca 3. priečku. Aj vďaka mnohým prírodným unikátom má však Nórsko stále svoje miesto v Top 10.

Nový Zéland

Nový Zéland je tento rok jedinou krajinou mimo Európy, ktorá sa vôbec zaradila medzi 10 najšťastnejších. Obyvatelia krajiny veria, že Nový Zéland má pred sebou svetlú budúcnosť a neustále sa posúva vpred. Pocit istoty im dodáva aj stabilný systém sociálnej podpory.

Rakúsko

Top 10 uzatvára susedné Rakúsko, ktoré je známe nielen pre lyžiarske strediská a nádherné pohoria. Turistov láka aj kultúra, veď Viedeň je predsa okrem iného známa aj tým, že je mestom umelcov.

V rebríčku sa ocitli aj naši českí susedia, ktorí obsadili 16. miesto. A na ktorej priečke sa ocitlo Slovensko? Mnohých to zrejme prekvapí, no podľa hodnotení sme 22. najšťastnejšia krajina na svete z 95, ktoré sa stali súčasťou rebríčka.