Zverejnili rebríček najsťahovanejších aplikácii za uplynulých desať rokov. Prvé miesta ovládol Facebook

V rebríčku najsťahovanejších aplikácií za uplynulých desať rokov sú na prvých štyroch miestach výlučne aplikácie od spoločnosti Facebook. Na prvom mieste je aplikácia rovnomennej sociálnej siete Facebook, na druhom je Facebook Messenger, na treťom WhatsApp a na štvrtom Instagram. Rebríček najsťahovanejších aplikácií medzi rokmi 2010 a 2019 zverejnila vo štvrtok spoločnosť App Annie, ktorá sa zaoberá štatistikou v oblasti internetu a mobilov.

Až za štyrmi aplikáciami Facebooku nasledujú tie od iných spoločností, napríklad Snapchat, Skype, YouTube či Twitter. Spomedzi desiatich najsťahovanejších aplikácií patrí osem americkým firmám, dve čínskym.

Britská BBC sa pri tejto príležitosti rozprávala s Tahom Yasserim, odborníkom z Oxfordského internetového inštitútu, podľa ktorého to, že všetky štyri najsťahovanejšie aplikácie vlastní rovnaká firma, môže byť nebezpečné. „Nie je to v poriadku. Jedna spoločnosť vlastniaca štyri najpopulárnejšie aplikácie sociálnych sietí a aplikácie pre komunikáciu, to – prinajmenšom – môžeme označiť za monopol v oblasti dát,“ povedal Yasseri.

Rebríček desiatich najsťahovanejších aplikácií za roky 2010 – 2019: