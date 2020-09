Zverejnili rebríček najlepších 20 soundtrackov všetkých čias. Víťaz fanúšikov filmovej hudby zrejme prekvapí

Samozrejme, nie tým, že by bol zlý, práve naopak. Vzhľadom k tomu, čo mnohí fanúšikovia filmovej hudby preferujú, však na víťaznom stupienku očakávali zrejme celkom iný soundtrack.

Jedinečnú anketu popularity filmových soundtrackov sa rozhodla uskutočniť rozhlasová stanica Classic FM, informuje britský hudobný magazín NME. A podľa výsledkov poslucháčov a milovníkov vážnej, klasickej a filmovej hudby má najlepší soundtrack snímka Schindlerov zoznam (Schindler’s List) režiséra Stevena Spielberga. Ten pre oscarovú snímku o holokauste zložil skladateľ John Williams, ktorý sa v Top 20 objavil dokopy päťkrát aj s ďalšími svojimi slávnymi filmovými hudobnými dielami.

Druhé miesto obsadil soundtrack skladateľa Howarda Shorea k fantasy Pán prsteňov (The Lord of the Rings). Na treťom mieste skončil skladateľ Hans Zimmer so soundtrackom k historickému filmu Gladiátor (Gladiator).

Víťaz ankety získal od Classic FM aj ocenenie a celkový rebríček nadobune prestížny charakter, keďže víťaz bude uvedený aj do Siene slávy stanice. Kompletný 20-miestny rebríček si môžete pozrieť nižšie.