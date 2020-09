Netflix je na obmedzený čas celkom zadarmo. Nie je potrebné si vytvárať ani vlastné konto

Najobľúbenejšia spomedzi streamovacích služieb, zdá sa, sa snaží bojovať o zákazníkov nech to stojí, čo to stojí. Ako však nalákať takých, ktorí Netflixu a kvalite jeho projektov doposiaľ neverili? Jednoducho – ponúkne ich všetkým bez rozdielu celkom zadarmo. Naozaj.

Trh streamovacích služieb sa v poslednom období neustále rozširuje o nových poskytovateľov zaujímavého obsahu. Len minulý rok pribudli veľkí hráči v podobe Disney+ či Apple TV+, pričom druhá menovaná je dostupná aj pre slovenský trh.

Netflix je zadarmo

Samozrejme, vznik nových služieb spôsobil odliv zákazníkov Netflixu, ktorých sa teraz snaží nalákať naspäť. A nielen tých starých, ale predovšetkým tých nových, ktorí s ním ešte nemajú žiadne skúsenosti. Ako informoval web OnlyTech, Netflix ponúka 10 svojich pôvodných filmov a seriálov na voľné streamovanie bez toho, aby si ktokoľvek musel zároveň vytvárať nový profil.

Ponuka je dostupná na obmedzený čas vo všetkých krajinách na svete, v ktorých Netflix funguje, čiže vrátane Slovenska.

Pokiaľ teda patríte k tým, ktorí doposiaľ odolávali lákavej ponuke najznámejšej spomedzi streamovacích služieb, teraz máte jedinečnú príležitosť niečo z toho, čo ponúka. Nie je k tomu dokonca potrebná ani registrácia či vytvorenie vlastného konta na Netflixe. Free obsah tak je možné sledovať ešte jednoduchšie.

Desiatka hitov

K dispozícii sú nielen úspešné seriálové hity, ale aj filmy. Najväčším lákadlom je nepochybne seriál Stranger Things, španielsky teenage seriál Elite, ďalej dokumentárna séria Our Planet, úspešná zoznamovacia show Love Is Blind, krimi seriál When They See Us, animák pre deti i dospelých Boss Baby či komediálny seriál Grace and Frankie.

Medzi filmovými lákadlami je krimi komédia Murder Mystery, mysteriózny thriller Bird Box so Sandrou Bullock v hlavnej úlohe, či na Oscara nominovaný film The Two Popes. Mnohé z filmov a seriálov je možné si pozrieť aj v českom dabingu či s českými titulkami.

Pri registrácii Netflix zadarmo na 30 dní

Vybranú desiatku programov môžete sledovať na tomto špeciálnom webe. Zatiaľ nie je jasné, dokedy bude možné si ich pozrieť a ako dlho celá kampaň potrvá.

Noví záujemcovia, ktorí ešte nikdy Netflix predplatený nemali, však môžu využiť 30-dňovú skúšobnú dobu bezplatne. Vďaka registrácii dostanú prístup na 30 dní ku všetkému, čo Netflix v našom regióne ponúka. Množstvo titulov má dokonca aj český dabing alebo aspoň české titulky.