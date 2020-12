Zverejnili rebríček krajín s najvyššou kvalitou života. Umiestnenie Slovenska vás možno prekvapí

Pomôcť nám s tým môže rebríček vytvorený OSN. Vďaka nemu sa dozviete, v ktorých krajinách bola v roku 2020 kvalita života najvyššia.

V ktorých krajinách sa žije najlepšie?

Ako informuje portál UNDP, krajinou s kvalitou života na najvyššej úrovni sa podľa správy The United Human Development Report for 2020 stalo Nórsko. Mnohých to zrejme neprekvapí, už dlho je známe, že v škandinávskych krajinách sa ľuďom žije pomerne dobre. Ako informuje portál USNews, tvorcovia rebríčka berú každý rok okrem iného ohľad aj na to, aká je kvalita zdravotníctva, na akej úrovni je školstvo a gramotnosť obyvateľstva v danej krajine, či akého veku sa tu v priemere ľudia dožívajú.

Zaujímalo ich, do akej miery ľudia vnímajú svoju prácu ako stabilnú, aký je ich zárobok, aká je politická situácia v krajine a na akej úrovni je rovnoprávnosť medzi mužmi a ženami a ako túto situáciu vnímajú obyvatelia. Hodnotilo sa, aká je úroveň bývania a či si vôbec ľudia môžu vlastné bývanie a zdravotnú starostlivosť dovoliť.

Hodnotila sa aj kvalita životného prostredia, ale aj individuálna sloboda jednotlivca. Zaujímavé je, že podľa odborníkov, ktorí rebríček zostavovali, bohatstvo nie je ten najdôležitejší faktor, ktorý rozhoduje o tom, aká bude miera kvality života v danej krajine.

Umiestnenie Slovenska vás prekvapí

Definícia šťastia a kvality života je subjektívna. To znamená, že aj keď sa krajina umiestnila v top 10 v rebríčku všetkých hodnotených, nemusí to znamenať, že sú šťastní všetci jej obyvatelia. OSN však rebríček vytvorila na základe toho, v ktorej krajine sú ľudia najšťastnejší, najzdravší a populácia je najstabilnejšia, píše portál World Population Review. Okrem toho, štúdia sa zaoberá aj tým, ako sa celkovo žilo tento rok na Zemi, nielen v jednotlivých krajinách.

Ktoré krajiny sa za rok 2020 môžu pochváliť najvyššou kvalitou života?

Nórsko Írsko Švajčiarsko Hong Kong (Čína) Island Nemecko Švédsko Austrália Holandsko Dánsko

Zaujíma vás, ktorú priečku obsadilo Slovensko? Mnohých to možno prekvapí, no zo všetkých 189 hodnotených krajín sme sa ocitli na 39. mieste. Na 27. mieste nás predbehli českí susedia a s umiestnením na 35. priečke zase Poľsko. Posledné priečky obsadili krajiny ako Mozambik, Burkina Faso, Sierra Leone, Mali, Burundi, Južný Sudán, Čad, Stredoafrická republika a na poslednej priečke sa umiestnil Niger.